A diferença que as flores fazem em um prédio de Porto Alegre

Mostrar os prédios mais joviais é algo que nem todos os condomínios fazem ou sabem fazer. No entanto, é tão simples tornar a entrada mais alegre. Prova é este prédio na avenida Independência. Quem sabe a prefeitura lança algum concurso para premiar os prédios que se destacam neste quesito. Algo como foi a decoração natalina dos anos 1990. Fará toda a diferença.



Afilhados do vento

Alguns partidos do espectro centro-direita são, como se lê na Bíblia, caniços ao vento. Se vergam para o lado que o vento vai, venha de onde vier. Como dizem os castelhanos, que vienga el toro.

Vende-se experiência

Cassado pela Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é muito requisitado para dar consultorias em geral e política em particular. Faz sentido, até para aconselhar como não entrar em fria e perder o mandato. É uma janela para todos os políticos que foram cassados ou afastados por algum motivo. Melhor que eles só um governante que nunca foi punido.

Silêncio ensurdecedor

Às vezes o silêncio grita mais alto, que é o caso da lembrança de um ano do selvagem ataque do Hamas contra homens, mulheres e crianças de Israel com requintes de crueldade. Nada de Brasília, a quem deve ser lembrada uma frase do Barão de Itararé: de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada.

Por falar em judeus...

Os dois laureados pelo Nobel de Medicina, Victor Ambros e Gary Ruvkun, são judeus. Um belo tapa nos antissemitas que vagam pelas universidades de prestígio.

O obstáculo de Biedermann

Homenageado pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) pelos 100 anos de idade, Anton Karl Biedermann mostrou que seu senso de humor continua afiado. Perguntado qual o maior obstáculo para chegar aos 100 anos, respondeu que o maior deles é chegar aos 99 anos (matéria nesta edição).

Mudança de rumo

Já começam as especulações sobre o futuro de prefeitos das grandes cidades que ganharam no primeiro turno, tipo serem candidatos a governador ou presidente em 2026. Um dos nomes é Eduardo Paes (PSD), reeleito e com quatro mandatos na prefeitura do Rio de Janeiro. Olha, eu acho isso uma sacanagem com o eleitor. Ele não deu procuração para cambiar de rumo no meio da jornada.

Prêmio ao Sicredi

O Sicredi Origens RS recebeu o Selo Bah-Heróis do Banco de Alimentos do RS. O vice-presidente da Sicredi Origens RS, Alcides Brugnera, recebeu a distinção do presidente da Rede Banco de Alimentos, Paulo Renê Bernhard. A instituição é apoiadora da entidade através do Fundo de Desenvolvimento Social.

Uma figura da cidade

pg3 Rubens Ardenghi /Fernando Albrecht/ESPECIAL/JC

Entre os habitués da já famosa roda de cafezinho do Z Café, na rua Padre Chagas, figura o veterano político, ex-deputado e advogado criminalista Rubens Ardenghi. Veemência é seu primeiro nome, o que caracteriza bons advogados. Tem sempre uma história para contar. Ao lado, o empresário Júlio Mottin curte o relato de Ardenghi. Que também exerceu a medicina.

A difícil virada eleitoral