O Rio dos Sinos que poderia ser chamado de o Rio do "Se"

Se o Rio dos Sinos não fosse poluído, se ele fosse limpinho como nos primeiros quilômetros da sua cabeceira, se o esgoto doméstico e industrial fosse totalmente tratado, se a população colaborasse, se isso acontecesse, a escadaria da imagem estaria ocupada por banhistas que nele mergulhavam sem medo.



Entre as ações de prevenção ao câncer de mama, durante o mês de outubro, o IPE Saúde, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, isenta a cobrança de coparticipação em exames de mamografia para usuários com idade entre 40 e 75 anos, em toda a rede credenciada.

Não será desta vez que as mulheres podem comemorar a presença delas nas prefeituras. Elas lideram em apenas 12 dos 103 municípios com possibilidade de segundo turno. Pode ser que as urnas mudem este número, mas o fato é que nem sempre os partidos conseguem atrair lideranças femininas como gostariam.

Professores e alunos do curso de Ciência da Computação da Atitus Educação participaram, pela segunda vez, do Teste Público de Segurança (TPS) organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Especialistas procuram problemas ou fragilidades no sistema de votação que, uma vez identificados, são resolvidos - e testados - antes da realização das eleições.

Durante décadas os brasileiros deixaram Cid Moreira entrar nos seus lares, ele e Sérgio Chapelin. Foi o tempo em que os apresentadores falavam com precisão, sem muitas caras & bocas. Cid estava sempre bem trajado - até a cintura; por baixo, bermuda. E, depois do Jornal Nacional, a Globo caprichava em novelas como "O Bem-Amado" e "Saramandaia", e os programas humorísticos de Chico Anysio e Jô Soares.

Na comemoração dos 155 anos do Mercado Público (matéria nesta edição) teve até um bolo gigante na área central, abaixo da qual se diz que está enterrado o Bará do Mercado, sempre muito prestigiado pelas religiões afro. Ao redor dele uma pequena multidão se acotovelava para tentar comer uma fatia, ainda mais que era "de grátis". De graça, serve até injeção na testa.

Quando eu era universitário, boa parte dos meus amigos era de esquerda. Na universidade contavam-se nos dedos os que não eram revolucionários entre aspas, pelo menos no bar. A revolução era e é um nome sagrado, que excita quem a profere, de preferência "la revolución". Nenhum mistério. Os cristãos se ouriçam quando ouvem "Jesus", e os pregadores da ausência do Estado, os ultraliberais têm frenesi coletivo quando a palavra é "mercado". Jesus tem representação pictórica, "la revolución" tem várias, mas nenhuma funcionou tão bem quanto aquele santinho do Che Guevara olhando para os céus com ar romântico tipo anjinho de procissão. Na compreensão dos jovens de então é uma concepção romântica. Assim como aconteceu nos anos 1960 e 1970 para quem resolveu pegar em armas, o caráter romântico desaparecia ao fragor da batalha. Só os mais convertidos resistiam. Assim como cães que ficam animados em uma festa ou correm atrás dos carros - em absoluto quero dizer cão no sentido literal, é uma metáfora bem entendida -, fogem com o rabo no meio das pernas quando estoura o primeiro foguete ou o motorista freia para ver qual é a do valentão. Tudo tem fase na vida, como se fôssemos larvas, depois, pupas, e, finalmente, borboletas, que começam a vida debaixo d'água e depois voam. A maior parte das larvas deixa a crença revolucionária tão logo consigue voar. Como os gatinhos, que nascem sem enxergar, levam sete dias para abrir os olhos. Um percentual menor permanece sendo de esquerda. Ainda me espanto com a falta de base teórica dos partidos de esquerda, posto que parte é constituída de viúvas da Revolução Bolchevique de 1917. No antigo Partidão, o PCB, essa falha não existia. Sabiam que a Santíssima Trindade comunista é composta por Marx, Engels e Lenin. O barbudinho escreveu que a História só se repete como tragédia ou farsa, então, escolha a sua versão. Sua obra Das Kapital é o único livro que a maioria dos seguidores não leu ou não passou das cinco ou seis páginas, mais ou menos, como o hermético livro Ulysses, de James Joyce. Depois a esquerda marxista brasileira substituiu o Espírito Santo por um presidente, mas esta já é outra história.

Os novos conselheiros do Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) foram escolhidos em votação. São os Administradores Marcelo Nichele, Jorge André Costa Avancini, Carlos Norberto Filipin, Elói Tramontin, Flávia Pereira Silva, Nadir Becker, Nicéia Wunsch e Sandro Trescastro Bergue.

Na reta final do primeiro turno é claro que políticos também se acotovelavam no Mercado, e até fora dele, em busca dos 15 minutos de fama. Esta é uma que político não perde. A outra é a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Falta pouco para que não se vistam de anjinhos com asas feitas de penas de espanador, olhos no céu e mãos postas em feitio de oração.

Uma notável diferença nesta eleição foi a pouca quantidade de pesquisas em relação a pleitos anteriores. Quando elas erram, o culpado é sempre o veículo que a divulgou. Talvez seja um dos motivos. Gato escaldado tem medo de água fria.

