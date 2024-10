Como os aviões comerciais copiaram o desenho das asas das gaivotas

Garças são aves brancas que existem em todo o mundo, inclusive, há uma espécie chamada comepato. Seu pouso é magnífico, opera só com instrumentos dados pela natureza e pousa como um helicóptero. Esta imagem aterrissou junto aos barcos da Ilha da Pintada. Observem a ponta das asas com os chamados winglets copiados pelos aviões comerciais, que diminuem o arrasto aerodinâmico e, por isso, também o consumo de combustível.



Auxílio aos necessitados

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) realiza uma nova edição da sua principal ação do calendário anual de eventos, o Feirão da Spaan, que ocorre nesta quinta e sexta-feira (3 e 4 de outubro). Essa também é uma das atividades que marca a celebração do Mês do Idoso no lar.

Tecnologia vertical

O Irã usou quatro tipos de mísseis no ataque maciço contra Israel. Um míssil comum vai direto ao alvo depois do lançamento e sobe a grande altitude para, só depois, atingir o alvo, de ponta-cabeça, digamos assim. A quantidade deles embaralhou o drone de ferro de Israel.

O Trote Solidário

Os municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Maria e Passo Fundo recebem neste sábado, dia 5, a 2ª edição do Trote Solidário 2024. Durante o dia, das 8h às 18h, alunos de Medicina recolherão alimentos nos supermercados para pessoas carentes. As doações são canalizadas para o Banco de Alimentos.

Infância triste

No Vale do Taquari, um casal tem uma filha de 12 anos que a cada pingo de chuva forte ou trovão se tranca no quarto, debaixo da cama, e não para de chorar. São traumas que deixarão a até então histórica enchente de 1941 no chinelo.

O míssil petróleo

Se o preço do barril do petróleo (156 litros) com referência Brent vem subindo com o ataque iraniano a Israel, em torno de US$ 75, é bem verdade que já esteve muito mais caro. No início da guerra da Ucrânia (2022) bateu recorde de US$ 122, e, na primeira ofensiva do Hamas, foi de US$ 90,93.

De olho na baixa renda

Pesquisa recente mostrou que 24% dos brasileiros perderam dinheiro em golpes virtuais. Também mostrou que as vítimas preferenciais são pessoas que ganham até dois salários-mínimos mensais. Por isso, a OAB-RS alerta esta camada que têm precatórios a receber para que abra o olho.

A ponte do Papai Noel

No Vale do Taquari reina grande expectativa sobre a entrega da nova ponte sobre o rio Forqueta (afluente do Taquari), junto à RS-130. É a ligação mais importante das partes baixa e alta da região. O secretário dos Transportes, Juvir Costella, garantiu que em 25 de dezembro ela estará pronta. A população espera que Papai Noel não falhe.

Intoxicação digital

Carol Moreira, fabricante e designer de brinquedos, aborda o uso excessivo de celulares e dispositivos eletrônicos por crianças. Nesse contexto, afirma ela, os brinquedos surgem como uma solução tradicional e eficaz. Pesquisa de 2024 constatou que 85% das crianças de 10 a 13 anos acessam a internet e, em 2022, mais da metade dessa faixa etária (54,8%) possuía seus próprios celulares.

Conversa sem regras

A Farsul está retomando os almoços com colunistas e comentaristas, uma prática que tem um grande diferencial de outros eventos semelhantes: é uma roda de papo informal, sem pauta nem palestrantes e painelistas. Como falou o presidente Gedeão Pereira, a ideia é essa, a informalidade. É disso que o colunista gosta. En passant, Gedeão falou da difícil interlocução com o governo federal, salvo com alguns poucos ministros.



