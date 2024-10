Cágados do Parque da Redenção de Porto Alegre esperam o sol para recarregar baterias

Como muitos animais que necessitam do sol para recarregar as baterias, como as cobras, os cágados do laguinho da Redenção também se amontoam em algum lugar seco esperando que o sol amigo os contemple sem precisar ligar na tomada. Nos últimos tempos o excesso de chuvas os privou desse benefício, assim como os humanos dele necessitam para a pela fabricar a vitamina D3.



O poder do aguapé

Deve ser comemorado o projeto de despoluição do Arroio Dilúvio a cargo de um consórcio. Há décadas a cidade se cansou de ver as águas fedorentas em livre curso. Barreiras ecológicas fazem parte, mas um detalhe importante são as plantas que eliminam a poluição. É sabido que um dos melhores filtros é o aguapé, entre outros.

Bala pra mais de metro

A questão das bets mostrou o quanto essa jogatina tem poder de fogo, enriquecendo os donos, empobrecendo os apostadores e tirando dinheiro que faz girar a economia. Estamos falando entre R$ 18 e R$ 21 bilhões só em 2024. E nada garante que elas sigam atuando no mercado de apostas. Muito dinheiro atrai muitos bons advogados.

Mediação tributária

A mediação tributária, implantada na Capital de forma pioneira em 2022, levou a procuradora-geral adjunta Christiane Nery à final do J.Ex. O prêmio reconhece iniciativas inovadoras no ecossistema de Justiça. O anúncio dos vencedores será em 21 de novembro.

Nova rádio

Estreou a programação da Rádio 95,5 FM - Tá Valendo a companhia. O projeto é de um grupo de empresários conservadores que arrendou o dial, que será liderado pelo jornalista Milton Cardoso. Na parte musical, vai rodar músicas de cantores clássicos, como Frank Sinatra e outros.

Breve aqui

A pandemia e as enchentes comprovaram o ditado "Quando tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenços". Estes eventos turbinaram a construção civil do Litoral. Só em Capão da Canoa há notícia de cerca de 30 prédios sendo erguidos, apenas nos bairros Centro, Zona Nova e Navegantes. A mão-de-obra da construção civil é disputada a peso de ouro nas praias gaudérias.

Há vagas. Caras.

Muitos comerciantes do Litoral reclamam da falta de público durante o ano, principalmente o setor hoteleiro. Leitor ligou para um de três estrelas, e pediram R$ 270,00 para um quarto de solteiro, sem ar condicionado e apenas com café da manhã. Estacionamento descoberto ou na rua. Aí é ruim.

Bobeou, marchou

Petrópolis tem sido alvo de pequenos crimes nos últimos meses. Com muitos idosos no bairro, cresce a incidência de assalto a idosos - especialmente de celular - que saem à rua com cães para passear, inclusive à noite. Quebra de vidros de veículos também se repete, de olho em objetos deixados à vista.

Um outro caminho

Quando surgiram os bingos em Porto Alegre, nos anos 1990, diziam que por trás estavam grupos espanhóis e que eles serviam para lavar dinheiro. Por acaso conheci um operador brasileiro e perguntei a ele se isso era verdade. Resposta: - Tá louco? Não é para lavar dinheiro, é pra ganhar dinheiro! Para a multidão de aposentados que atopetavam nas portas esperando a abertura, os bingos serviram para perder dinheiro.

Benesses carcerárias

O executor do então secretário Eliseu Santos, em 2010, recapturado na segunda-feira, foi beneficiado por uma dessas coisas bem brasileiras de facilitar condenados de alta periculosidade. Preso, foi solto por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. Em prisão domiciliar, rompeu a tornozeleira eletrônica e se mandou.

O caso Cacareco

Estão comparando a candidatura à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), ao rinoceronte fêmea Cacareco. Hospedada no Zoológico do Rio de Janeiro, nas eleições municipais de outubro de 1959 da cidade de São Paulo, recebeu cerca de 100 mil votos para vereador. Considerando a população na época, fez uma baita votação.

Bicicletas nas calçadas