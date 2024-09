Letra de Esquilador conta como é a tosquia e seus personagens

"Quando é tempo de tosquia já clareia o dia com outro sabor/ As tesouras cortam em um só compasso enrijecendo o braço do esquilador/ Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador". A letra da excelente música Esquilador, de Telmo de Lima Freitas, conta como é a tosquia e seus personagens. "Avental de estopa, faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor" é muito bom.

Os possantes dos anos 1960

Nos anos 1960, a indústria automobilística nacional recém-engatinhava, produzindo carros já fabricados no exterior. Para baratear, o acabamento deixava a desejar, e os motores eram fracos. Mesmo itens de segurança nas versões dos países de origem vinham esgualepados, como diria Olívio Dutra. A marca que se destacou foi a VW com o Fusca (aqui era fuca) e a Kombi. Foi sonho de consumo ter um. No início dos anos 1970, Porto Alegre só tinha 40 mil automóveis.

Começando por baixo. A Renault do Brasil lançou o Dauphine de três marchas e 32 hp, motor muy flaquito. Dava a impressão de se desmanchar. Era mais apertado que rato em guampa. Depois veio o Gordini, mais potente, na faixa do fusca. E havia as versões populares, mais peladas que dançarina de cabaré. O fusca foi chamado de Pé de Boi e o Gordini era conhecido como carro de professoras, havia até um plano especial de financiamento para elas chamado de Plano B. O Karmann Ghia era carro esporte, objeto de desejo pelo belo design. Subindo de preço havia o DKW Vemag, que na Alemanha deu origem aos Audi, com as argolas na frente do radiador. Motor de 50 cavalos, três cilindros em dois tempos, em vez dos quatro comuns.

Todos tinham variantes, como o Fissore da DKW, um belo carro que ganhou prêmios no exterior pelo design. Um degrau acima veio o Aero Willys, um obeso de 90 cavalos. Como era o mesmo do Jeep, foi apelidado de "jipe de fatiota". O modelo de ponta, o Itamaraty, era luxuoso, carro de autoridade. Nessa faixa surgiu o Simca Chambord V8. Seu apelido era "Belo Antônio", alusão a um filme italiano cujo personagem era impotente. Anteriormente fabricado pela Ford francesa, era outro que parecia tambor, bate faz um barulhão, fura não tem nada por dentro.

Adiante é outra história. O FNM Alfa Romeo tinha sido premiado no Salão de Turim, belo carro e motor de 2,150 cilindradas, porém, pesadão. Na cobertura do prédio o campeão, o Ford Landau, motor do Mustang americano de 200 cavalinhos. Era carro de tio, mas era de pura inveja. Resistente, ainda tem muitos rodando.

A loucura foram as gambiarras. A fabricante de carrocerias Brasinca lançou um carro esporte de dois lugares usando motor do utilitário da Chevrolet. Patinava até em terceira marcha. Para caber a caixa de direção, tiveram que "entortar" o volante. Outra loucura foi botar motor de Porsche no Karmann Ghia, mas essa só riquinho da pauliceia desvairada podia bancar. Com poucas estradas asfaltadas, a maioria dos nacionais "se desmanchava".

Mas essa já é outra história, e que continua até hoje.