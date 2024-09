Como seu Tadeu, o tatu, chega perto de uma fazenda em Alegrete para filar um jantar

Quem mora longe "das luzes da civilização", e não viu seu grande quintal virar lavoura, pode ter esses privilégios. Tadeu, o tatu, é íntimo de uma família que mora no interior do Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado. A cada visita, Tadeu chega mais perto e já é mais conhecido que parteira de campanha. Vai ver ele quer colinho. Ou rango. Tatu come cedo.



Luz para políticos

Por algum motivo, certos estabelecimentos gastronômicos atraem políticos, caso do bar e restaurante Luz do Mercado Público. Certo, ele oferece comida boa e barata e lanches idem, como pastéis de camarão e a la minuta com bife macio. E o Luz é multipartidário, atrai todas as siglas.

Não é esse o canal

A abertura de um novo canal na Lagoa dos Patos seria uma boa solução para evitar novas enchentes como a ocorrida no Rio Grande do Sul neste ano? A proposta recebeu críticas de pesquisadores e ambientalistas. Um estudo da Universidade Federal Fluminense em parceria com o IPH-Ufrgs concluiu que essa ideia é cara, causaria danos ambientais relevantes e prejudicaria comunidades do entorno.

No campo das idiotices

O Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político condenou a agressão do seu membro Duda Lima, assessor do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal. Pior que ele apoiou a agressão. Marçal acha que está agradando, mas ele está espirrando na farinha.

O cavalo da razão

Debates acalorados podem chamar atenção e não necessariamente votos para quem grita mais alto, mas cuidado com essa casca de banana. Quem está montado na razão não precisa de espora.

Inimigo oculto

A essa altura do campeonato e a julgar pelas pesquisas internas e externas, o mapa indica que talvez a Maria do PT, aquela que já foi do Rosário, tem presença incerta no segundo turno, enquanto Juliana Brizola, do PDT, avança aos poucos sobre o espólio da adversária. Na real, ninguém pode contar com o ovo no fiofó da galinha.

Longe dos olhos...

...perto do coração. No centro de Canoas, uma imagem e dois ícones que se confundem no tempo: o eterno Fusca e a memória afetiva infantil despertada pelo logotipo da Estrela, uma das marcas mais cobiçadas de brinquedos durante décadas, e que foi a maior fábrica de brinquedos da América Latina na década de 1970. Fusca está fora do mercado, mas continua eternamente no coração de milhões de fãs.

Larápios de rodovia

O relatório da empresa de segurança Nstech indica que houve um aumento de 1,1% nos roubos de cargas no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. A Região Sudeste lidera o ranking dos estados com maior incidência, representando 80,6% do total no primeiro semestre de 2024. Explicação: quadrilhas cada vez mais especializadas e falta de policiamento.

Mapa Econômico do RS - Capítulo Sul

Circula nesta edição do Jornal do Comércio o terceiro capítulo deste ano do projeto Mapa Econômico do RS. Trata-se de uma radiografia da atividade econômica nas regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. O interessante é que, como está na segunda temporada, dá para comparar com o ano passado e ver o que saiu do papel ou não. E o quadro é positivo, pois o agora vai parece que finalmente chegou para essa parte do Rio Grande do Sul, com grandes projetos saindo do papel. Vale a leitura!

No radar