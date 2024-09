Como restaurantes do litoral gaúcho economizam água fora da temporada

Cena observada em um restaurante no litoral gaúcho. Os mictório não estavam estragados, foi economia de custos na época fora do veraneio. Observam-se muitos casos semelhantes em todos os lugares, sendo o mais comum um cartaz colocado na tampa do vaso com os dizeres "Não use - estragado". É outra economia de água - e de papel.



O dinheiro não se multiplica

Os brasileiros gastaram em 2023 mais de R$ 2 bilhões em aplicativos, com entretenimento e e-commerce. A informação é do jornal A Hora do Vale, do Vale do Taquari. Somos o quarto país do mundo que mais faz downloads de apps. Agora some toda a parafernália digital, físicos ou digitais e teremos tranquilamente 10 vezes mais. Este valor era gasto em outras compras antes da internet.

Literatura Viamão

A Feira Literária de Viamão se consolida como evento de destaque no calendário cultural do Rio Grande do Sul. De 20 a 29 de setembro, o evento, que passa a usar a sigla Flivi, vai ocupar a praça em frente à Igreja Matriz com uma programação voltada a dois temas: a importância do município na Revolução Farroupilha e os desafios da mudança climática.

Canha no acampamento

Desde sempre o consumo de bebida alcoólica no Acampamento Farroupilha com as consequentes brigas e troca de desaforos é algo que não se imprime nem se fala na rádio ou na TV. É para consumo interno. Como disse um gauchão, "quem admira as cachaça que eu bebo não sabe os tombos que eu levo".

Médicos fotógrafos

André Pereira/Divulgação/JC

Integrantes da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina prestigiam os confrades Jorge Neumann e Sérgio de Paula Ramos (sentados), que expõem fotografias da mostra Terra Animal, e que podem ser vistas até 14 de outubro na galeria Carlinhos Rodrigues.



Yes, nós somos bananas

Dia da fruta de excelente valor nutritivo e um mata-fome de primeira, rica em potássio, que faz bem ao coração, é comemorado no 22 de setembro. Não existe o Dia da Melancia, o Dia da Pêra, o Dia da Maçã, então, ela é privilegiada. Quanto mais não seja porque temos muitos bananas no País...

Ovo e cadeira

Quem veio primeiro nas campanhas eleitorais? Jogar ovo em política ou arremessar cadeira? O ovo tinha mais audiência, porque é usado como míssil em todo mundo.

A hora do sumiço

Cobras e passarinhos pressentem terremotos bem antes de acontecerem. Quando acontece um feriadão como o desta semana, já na segunda-feira cai o fluxo de e-mails. Na terça, as redes sociais também entram no modo letárgico. Estacionamentos na área central, especialmente os ocupados por funcionários públicos dos três poderes, têm vagas à vontade. Em compensação, incha o Acampamento Farroupilha.

Solidariedade Anchietana

Cerca de 300 voluntários do Colégio Anchieta visitaram dez instituições sociais no Dia da Família Anchietana Solidária. O evento de solidariedade é promovido há mais de 10 anos. A Fundação Fé e Alegria, afetada pela enchente, foi uma das entidades que recebeu a visita e o carinho dos voluntários.

E o lixo, vai para onde?