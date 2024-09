Efeito das queimadas, cinzas e agora a 'chuva preta'

Com a chuva prevista para chegar hoje e amanhã, esta visão obtida dentro da gare do Trensurb deverá desaparecer, ao menos provisoriamente. Os efeitos das cinzas das queimadas na vegetação, nas casas e apartamentos, exigirá uma limpeza em dobro. Terminou? Não. Agora vem a chuva preta. Como reza a Primeira Lei de Murphy, se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará.



Os enjeitadinhos

Não foi lá muito democrática e organizada a cerimônia de despedida do ministro Paulo Pimenta da pasta da Reconstrução. Começou com muito atraso, com visível falta de organização, e os jornalistas não puderam entrar, o que só aconteceu para a posterior coletiva. Não deu para entender.

Lei do político pontual

Quando um político chega pontualmente em compromissos previamente agendados, ainda não chegou ao topo da carreira.

Não adiantou

O Sindilojas POA realizou uma pesquisa para identificar se os lojistas que tiveram seus negócios impactados pelas enchentes estão conseguindo acessar o auxílio do Programa Emergencial de Apoio Financeiro. O trabalho revelou que apenas 25% dos lojistas entrevistados conseguiram obter o auxílio após a solicitação, e 22% afirmaram ter solicitado, mas não conseguido acesso ao benefício.

Tudo entupido

Num evento da Confederação Nacional dos Transportes, em São Paulo, a ministra conselheira da Embaixada da China no Brasil, Shao Yinju, informou que "somente no primeiro semestre deste ano, o volume de produção na China chegou a 493 milhões de veículos". Lideranças do setor de transporte e logística irão a Xangai em outubro.

A rainha bergamota

São Sebastião do Caí, a 90 quilômetros de Porto Alegre, promove a partir do dia 22 a Festa da Bergamota. É chegada a época da variedade tardia da fruta, a montenegrina.

Zildo é O Cara

O presidente do Sindiatacadistas, Zildo De Marchi, 98 anos, será homenageado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre hoje, às 19h, iniciativa do vereador Idenir Cecchim (MDB). Esse homem tem história. Quando novo, na década de 1950, era um pé-de-valsa nos bailes e kerbs do Interior.

Beber é preciso

Não deixa de ser irônico. Depois da enchente em que teve mais água em Porto Alegre que no Guaíba, agora, com a baixa umidade do ar, mandam a gente beber muita água.

Parabéns pra você

A Associação Leopoldina Juvenil será o cenário para o lançamento do livro "Estudos de Direito para Famílias Empresárias", dia 26, a partir das 17h. A obra é coordenada pelos advogados Alexandre Barufaldi, Cristiano Barufaldi e Luís Fernando Barufaldi, com foco nas necessidades das famílias empresárias. O escritório, fundado em Ibirubá, completa 50 anos.

Trânsito doido

Avenida Salgado Filho, quase Borges de Medeiros, ontem, às 12h25min. Um ciclista do IFood entrou a toda na contramão, pedalando no meio da rua. Pouco adiante bateu em um carro e seguiu costurando, sempre na contramão. Dois minutos depois, um motoboy cruzou o sinal vermelho quase atropelando pessoas que estavam com sinal a seu favor. Cinco minutos depois, uma lotação parou no meio da Salgado Filho para descarregar passageiros.

A hora do aperto

Moradores do Vale do Taquari atingidos pela enchente não estão muito satisfeitos com as casas que ganharam do governo federal. Dizem que a moradia tem apenas 22 metros quadrados. Para entrar, só de lado, como diz o outro.

Fiscalização de motoboys