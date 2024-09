Com textos do jornalista Túlio Milman e depoimentos de personalidades dos mundos político, empresarial, jurídico, cultural, acadêmico e outros, o fotógrafo Leonid Streliaev está lançando o livro "Nasce um Novo Rio Grande do Sul", uma declaração de amor ao povo gaúcho. Vai ser distribuído para bibliotecas e entidades civis entre outros.



Duas histórias infames I

Cliente de um supermercado de segunda linha escolheu uma embalagem com peito de frango e a misturou com outros produtos no cesto. Ao chegar no caixa, a atendente a alertou que o frango estava cheirando mal, o que a cliente rapidamente constatou. Chamou a supervisora, que ficou de tirar o produto da gôndola. Palmas para a caixa e vaias para o supermercado, que teve a coragem de vender um produto deteriorado.

Duas histórias infames II

Um grupo de amigos, entre eles um jornalista, costumava jogar futebol no bairro Sarandi em uma quadra de futebol sete, e, depois, molhavam as ideias em um bar que fica no local. Veio a enchente e cobriu tudo. Agora, retomaram os jogos e as cervejas. Para surpresa da turma, a garrafa mostrava a nítida marca da enchente. Instado, o dono do boteco disse que ainda tinha "umas dez caixas" e não ia deixar de vendê-las.

Du-vi-de-o

Senadores da oposição voltaram a pedir o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Cabe ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), levar o pedido adiante ou não. Mesmo que esse milagre aconteça, a maioria da casa vai votar contra. As chances de isso acontecer são as mesmas de cair neve no Caribe.

Arquivos implacáveis

Quando Barack Obama se lançou à presidência dos Estados Unidos, o jornalista Gilberto Jasper leu uma matéria sobre e, ao final, o texto pedia e-mail para contato com o candidato. Desde então, o Partido Democrata envia e-mails, como agora com Kamala Harris.

Criança, nunca verás...

...um país como o nosso. A investigação da morte da menina encontrada morta em contêiner em Gravataí mostrou que ela foi vítima de maus tratos pela mãe. O que a Justiça fez? A liberou da prisão.

SOS Trensurb

A volta do trem até o Centro de Porto Alegre é um clamor geral. Para além dos efeitos colaterais na economia, como o público menor no Mercado Público, a falta da Trensurb afeta milhares de trabalhadores todos os dias. Por isso, a contagem regresiva até o dia 20 de setembro, quando voltará à Zona Norte de Porto Alegre. Já vai melhorar.

Entrou na fila

Que país mais do mesmo! A recém-nomeada ministra Macaé Evaristo (PT), indicada para o Ministério dos Direitos Humanos, é ré em processo de superfaturamento quando era secretária estadual em Minas Gerais. Não precisa nem cavar mais fundo para se achar rabos presos.

La golondrina que...

... de aqui se va/ buscando abrigo y no lo encontrara. A letra da música Las Golondrinas (andorinhas) tem tudo a ver. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que respeita a decisão de opositor Edmundo González Urrutia de sair do país e se exilar na Espanha. Isso de boca para fora.

As águas podem rolar

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Joel Wilhelm (PP), realizou audiência pública para discutir formas de prevenção para se evitar novas enchentes. "Se vier só o acumulado do período, teremos problemas. E a previsão é de chuva acima do acumulado", alertou o presidente da Associação Atlanthica, Pablo Fabiano Leuck.

Quem tem, tem medo

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) dorme no prédio da instituição por medo de ser assassinado e não ter condições de pagar as despesas de seu imóvel funcional - ele teve suas contas bancárias bloqueadas por determinação do Supremo Tribunal Federal. "Nos bastidores do crime, sou o próximo PC Farias."

Inflação lá no alto