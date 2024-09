Ano de 2019 foi o último "normal" em Porto Alegre

O ano de 2019 foi o último ano "normal" para Porto Alegre. Nos anos seguintes, vieram a pandemia do coronavírus (2020-2021) e, nos subsequentes (2022-2023), os reflexos econômicos, sociais e de novos comportamentos para as pessoas. Depois, em 2024, a devastação causada pela enchente. A imagem mostra o Guaíba ao fundo e parte do Centro da capital gaúcha.



É ruim, né?

É ruim não poder mais usar o X. Vai mudar um bocado a maneira de escrever. Vamos ter tachista, licho, chadrez, chilindró, chingar, abaicho e, é claro, Alechandre. Vai sobrar até para a esquerda, que vai ter que usar marchista (os que sabem o que vem a ser).

Breve aqui

A antiga fábrica da Zivi Hércules no bairro Passo D'Areia, em Porto Alegre, foi a leilão há mais tempo e quem arrematou fez negócio com uma construtora, que vai construir prédios residenciais. Cabe um bocado de torres na área, talvez mais de 15.

Ricardo Stricher

Minha relação com a família Stricher começou com o pai do falecido fotógrafo Ricardo, que tinha 67 anos. Melchiades era o que chamamos de um sujeito impagável, sempre disposto a um chiste ou aprontada. Chegamos a compor músicas satirizando políticos e jornalistas conhecidos. Ricardo sempre foi um arguto observador e registrador das coisas de Porto Alegre. Uma delas era fotografar reflexos das ruas alagadas compondo belas imagens duplas. Fará muita falta.

Amigo é pra essas coisas

Sabemos que os cães dos sem-teto são de uma fidelidade à toda prova com seus donos. Esse que faz ponto na rua Padre Chagas é um deles. Os dois se aninham na hora da sesta, mas o cão está bem mais confortável com a cabeça entre as pernas do patrão.

Cidadão Emérito

Presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia vai receber o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre dia 18 de setembro, às 18h. A proposição é do vereador Idenir Cecchim (MDB). Lamachia tem se destacado não só na defesa da classe, mas também na luta pela democracia plena.

Chega de leitura

Durante a Bienal Internacional do Livro em São Paulo, o presidente Lula disse que leu muito quando estava preso em Curitiba. E emendou: "Confesso pra vocês que eu não tenho disposição de ler, não tenho disposição de ver televisão. Eu tenho disposição de tomar um banho, comer alguma coisinha e dormir". Saiu no Uol.

Correção

Os donos da operação do Encouraçado Butikin são o casal Ricardo Niemec Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira.

Culpa da linguiça

O preço da carne caiu 12% em um ano. Historicamente, os preços para os pecuaristas são sempre inferiores quando a carne sobe e mais baixo ainda quando cai. Como diz o povo, não adiante a carne baixar se a linguiça sobe para o consumidor.

Corridas pelo tubo

A Rede Globo deve voltar a transmitir as corridas de Fórmula-1 em 2025. No pacote, nomes como Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker da TV Bandeirantes estariam fora. A narração caberia a Everaldo Marques e Luiz Roberto, e os comentários de Luciano Burti. Quando a TV Globo tinha mais bala na agulha, Galvão Bueno e Reginaldo Leme cobriam a corrida direto do autódromo. Pelo tubo, até eu.

