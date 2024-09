Uma família campeira

Amanhã, às 19h, no foyer do Theatro São Pedro ocorrerá a abertura da exposição de fotografias e sessão de autógrafos do livro Terra Gaúcha Gerações, do fotógrafo Eurico Salis, com textos do jornalista Anilson Costa. Não é apenas mais uma sucessão de imagens, mostra o trabalho passado de pais para filhos, em uma mesma família, em diversas atividades ligadas à terra.



Músicas do passado

Parece um toca-disco mas é bem anterior a ele. Essa é uma antiga e bela caixa de música produzida em madeira de origem alemã, original do século 19, com funcionamento a corda como nos realejos. Os discos furados de ferro são da marca Kalliope. São de propriedade da Família Imhoff, do município de Imigrante-RS.

Serviço do Mapa

Essas e outras questões serão aprofundadas pelo Mapa Econômico do RS, projeto do Jornal do Comércio que faz uma radiografia da economia gaúcha. O evento que vai reunir lideranças do Sul do Estado será realizado na Câmara de Comércio de Rio Grande. Inscrições em www.bitly/Mapa3 e mais informações no site do JC.

Mistério do cartão

Dentro do quadro de instabilidade de plataformas da internet, aconteceu um caso estranho com o cartão de débito de um leitor. Tentou pagar a fatura de um supermercado em duas lojas e quatro caixas e em uma lotérica no Centro Histórico e não conseguiu, a resposta era sempre "operação não autorizada". Foi ao seu banco em outro bairro e constaram que não havia nada errado. Então, foi a outro estabelecimento e correu tudo bem. Conclusão óbvia: instabilidade do sinal na área central.

Sul, Campanha e Fronteira Oeste

Será na próxima semana, no dia 17 de setembro, em Rio Grande, o novo painel do Mapa Econômico do RS. O evento vai debater o desenvolvimento econômico das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. É uma parte do Estado que tem grande potencial de crescimento, com diversos projetos, sobretudo na área energética.

Novos eixos

O agro é outra frente que avança, com a expansão da fronteira da soja para o Sul do Estado, máquinas de precisão e desenvolvimento de sementes resistentes à seca. Outra oportunidade que pode ser melhor explorada é o turismo rural. Na Campanha e na Fronteira Oeste, a pecuária extensiva é essencial, porque dá um gosto diferenciado à carne gaúcha, que por isso é muito apreciada no Sudeste do País.

Navegar é preciso

Outrora rainha das boates (danceterias) dos anos 1960 e 1970, o Encouraçado Butikin, na avenida Independência, prepara sua volta. O executivo que vai tocar o Encouraçado Hall é Juliano Maesano. A inauguração está prevista ainda para este ano.

Vestibular para vereador I

Pesquisa do jornalista Paulo Pruss sobre as candidaturas a vereador de Porto Alegre aponta que a grande maioria se situa entre 45 a 49 anos - nessa faixa são 103 candidatos. Já entre 55 a 59 anos, temos 82 candidatos. Ao todo, são 517 candidatos para 35 vagas na Capital.

Vestibular para vereador II

Se fosse um vestibular, a disputa seria de 14,77 candidatos por vaga. O mais velho completa 89 anos em 4 de novembro de 2024, dois antes das eleições. Logo após temos dois candidatos que por coincidência completaram 84 anos em fevereiro de 2024. O mais novo tem 18 anos.

Devagar nas pedras