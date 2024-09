As casas de bombas da Holanda são inspiração para o RS

globetrotter Flavio Del Mese A palestra de ontem no Tá na Mesa da Federasul versou sobre casas de bombas e prevenção de enchentes (matéria nesta edição). Para comparar, embora mal comparando as casas de bombas e equipamentos auxiliares na Holanda, país que sabidamente "roubou" parte do seu território do mar, ofotografou uma enorme fila das bombas na parte em que ainda estão drenando na Holanda. Funcionam há quatro anos sem paradas, salvo as para manutenção. Estão abertas à visitação pública.



O sermão da lomba

Em ruas congestionadas como a Garibaldi, é comum motoqueiros trafegarem pela calçada, como aconteceu na terça-feira às 18h. Não contente com isso, dava um grito nas pessoas que ultrapassava, e ainda ficava tirando sarro, bem na frente da entrada do hospital Getúlio Vargas. Um cidadão que viu a cena passou uma descompostura nele na frente de todo o público. O motoqueiro não esperava a reação, e ficou sem palavras. Ah, a falta que fazem os fiscais de trânsito...

Os dois muros da Capital I

Com a nova etapa das obras do Quadrilátero Central, a parte cercada para guardar os materiais e máquinas na Borges de Medeiros foi ampliada para o trecho desta avenida até a Andrade Neves com a Salgado Filho. E aqui cabe a história de como o Centro Histórico foi dividido em dois pelo "muro" da Salgado Filho, um despautério da engenharia de trânsito.

Os dois muros da Capital II

Resultado: quem vem pela Salgado não pode dobrar à direita para ingressar na Júlio de Castilhos. Em 1997, durante a gestão Raul Pont, a Esquina Democrática foi tombada em tempo recorde, porque técnicos cogitavam reabrir a Borges. Com o tombamento, não podia mais ser usada por veículos. Restava como ainda resta uma passagem de nível.

O sobrevivente

Um dos únicos estabelecimentos que não foi atingido pela enchente teve que respirar por aparelhos. O Tuim, na General Câmara, segue ativo com seu passado de glórias. É bar, é ponto de happy hour e também é restaurante. Prato principal: almôndegas aceboladas. Longa vida ao Tuim!



Encolhimento da esquerda

Pela primeira vez em 20 anos, os partidos de esquerda não disputam 51% das eleições para prefeito. Ou seja, mais da metade dos municípios não têm nenhum candidato filiado a partido de esquerda disputando, principalmente em cidades pequenas. São dados do TSE.

De arrepiar

Gastos com saúde mental desorganizam as finanças de pelo menos 35% das famílias brasileiras, revela pesquisa da Serasa. O pila está mais apertado que chincha em bagual. Na Região Sul, 48,6% das pessoas admitem que já sofreram ou sofrem com algum problema de saúde mental. A ansiedade e o estresse são os dois mais comuns.

O de lá é o de cá

A proposta de uma autoridade federal para gerenciar uma agência de reconstrução do Estado, habilmente lançada em ano eleitoral, não é tanto por este motivo. A pergunta é sobre a eficácia de uma agência que vem de Brasília para cá e depois volta pra lá se embaralhando com a burocracia. Já vimos este filme durante a enchente.

Santa Inguinorância

O jornalista Vitor Bley de Moraes e seu filho João Vitor estrearam, no YouTube, o canal "os Inguinorante", criado com o objetivo de fazer sátiras e ironias bem humoradas do cotidiano. Entrementes, programas de humor na TV aberta são mais escassos que cabelos em ovo.

Posse

O advogado Antônio Carlos Côrtes assumiu, pela terceira vez, a presidência do Conselho Estadual da Cultura. Deve ser um recorde na área.

Por oportuno...

"É uma infelicidade da época, que os doidos guiem os cegos". (William Shakespeare).

Não dá pra confiar