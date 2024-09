Nova safra de prédios no bairro Moinhos de Vento

Em um raio de uma quadra do Grêmio Náutico União do Moinhos de Vento, há nada menos do que seis empreendimentos imobiliários recém-construídos, em obras ou nos preparativos do terreno. O mais recente é na esquina das ruas Quintino Bocaiúva com Tobias da Silva. Algumas casas já haviam sido demolidas, dando lugar a um estacionamento. Faltava o casarão da esquina, que agora veio abaixo.



Um bairro em transformação

Em frente ao terreno onde a retroescavadeira está em ação, há um edifício residencial quase pronto. Os outros projetos estão nas ruas Marquês do Herval e Bordini. Mais partes do bairro também têm vários empreendimentos imobiliários em andamento - a maioria prédios residenciais, mas há ainda obras comerciais, como o novo supermercado Zaffari na rua Dr. Timóteo e a nova farmácia Panvel na 24 de Outubro.

X é povo

O que pode botar uma mosca na sopa do ministro Alexandre de Moraes é o fato de o X ser acessado por milhões de internautas, e não apenas as elites dominantes. Brasília, como sabemos, é uma redoma de cristal cujos moradores não sabem o que seja conversa de bar. Se a tivessem, teriam levado esse fator em conta.

Em ilustre companhia

Nos Estados Unidos, políticos do Partido Republicano sugerem que o país aplique sanções ao Brasil. Elon Musk busca bloquear ativos brasileiros. No mundo, o X foi bloqueado na Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e Mianmar.

Imposto pulverizado

Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, avaliou que o Brasil já tem a maior alíquota de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) do mundo, mas que a taxa está pulverizada dentro dos diversos tributos cobrados pelo governo. Nos anos 1980, o comércio tentou algo semelhante, colocando nas etiquetas o total de impostos.

De maneiras que...

...o povo brasileiro é o mais paciente do mundo, e que chia com surdina com a carga tributária cada vez mais pesada no lombo. Com a pulverização, o governo se faz de leitão vesgo pra mamar em duas tetas. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), quando começou a escalada tributária, sempre se repetiu "chega, não aguentamos mais!" Aguenta sim.

Nadando no gelo

Soraya Siviero/Divulgação/JC

Nadar em água fria pode melhorar a saúde. É o que dizem os nadadores Márcio Weber e Francismar Siviero, depois de nadarem no Guaíba a 15,3 graus no sábado passado. Além dos benefícios para a saúde e no desempenho físico, a prática de natação em águas abertas permite uma imensa integração dos atletas com a natureza. "Seu corpo se acostuma", garante Márcio.



A volta por cima

A agência Sicredi Mathias Velho, em Canoas, foi inaugurada em fevereiro de 2024 e ficou apenas 74 dias em operação até ser completamente atingida pelas enchentes. Depois de mais de 107 dias fechada, reabriu para atendimento ao público e, neste momento, é a única instituição financeira com atendimento físico no bairro.

Os três sapinhos alemães

Finalmente os municípios de origem alemã dispõem de um livro trilíngue para chamarem de seu. "Os Três Sapinhos", edição em português, alemão e plattdeutsch pode ser adquirido diretamente do autor, Celson Weirich (55 51 9272-3322). Naquela região, principalmente em Westfália, se fala muito o plattdeutsch, um dialeto parecido com o holandês e conhecido como Sapato de Pau.

Homenagem ao MST