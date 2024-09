Comunidade de Sinimbu luta pela reconstrução do município

A exemplo de tantos municípios gaúchos, em Sinimbu, a 175 quilômetros de Porto Alegre, na região do Vale do Rio Pardo, o panorama é de dedicação total à reconstrução da comunidade. A cidade foi uma das primeiras e mais atingidas durante as enchentes, e luta contra o tempo para retomar a normalidade, para reconstruir empreendimentos e para voltar a ter vida normal.

Novidades elétricas

Motorista do Uber que é de Igrejinha, no Vale do Paranhana, contou a uma passageira que a chinesa de carros elétricos BYD está em tratativas para se estabelecer no município.

Tudo tão cansativo...

Como em campanhas eleitorais anteriores em Porto Alegre, nesta também proliferam engenheiros (e engenheiras) de obras feitas com especialidade em prevenção de enchentes e profecias do passado. Facilita e recriam o mundo.

Quando a soberba cega

A lei das ruas diz que nunca se deve começar uma briga sem saber como terminá-lá. Foi esse o maior erro de Vladimir Putin, quando atacou a aguerrida Ucrânia. Resultado: está levando uma sova.

Da banha às bergamotas I

São Sebastião do Caí se prepara para receber a 22ª Festa da Bergamota e das Flores, que acontecerá de 12 a 22 de setembro, no Parque Centenário. Na noite de abertura oficial, em 13 de setembro, às 19h, o público será agraciado com um deslumbrante desfile cênico intitulado "Das Colônias, Nos Vapores, Minha Terra".



Da banha às bergamotas II

Tudo a ver. Nas primeiras décadas do século XX, o porto tinha um movimento fora do comum. Os vapores transportavam banha de porco, o "ouro líquido". Tiveram até que construir a primeira eclusa da América Latina, porque o Rio Caí era muito pedregoso e de baixo calado. A imagem acima mostra as ruínas da eclusa, em imagem registrada décadas atrás.

O fácil-difícil

É daquelas coisas bem brasileiras. Basta uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender o X. Mas até hoje ninguém conseguiu bloquear os celulares nos presídios.

Brechas na segurança

Em uma guerra, sempre há efeitos colaterais. No duelo entre Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes, sobram estilhaços na segurança jurídica que o Brasil tanto precisa para atrair investimentos. Diga a um investidor estrangeiro que um só juiz pode melar seu negócio e ainda tenta multar quem comprou produtos dele.

Hay imposto, somos contra

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as Associações Setoriais da Indústria decidiram se posicionar terminantemente contra o novo aumento de carga tributária proposto pelo PL 3.394/2024, enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional.

Redes no capricho

Redes de operações gastronômicas surgem em número cada vez maior, caso do Leo Pastel e Quiero Café. O que as diferenciam é a qualidade sempre repetida, em contraposição a operações que não a conseguem.

Democracia em risco