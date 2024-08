Mapa Econômico agora coloca lupa sobre a Serra Gaúcha

O mapeamento da economia das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí circula na edição de hoje do JC. Vale ler e guardar o especial de 32 páginas, com dados do PIB e população de 78 municípios gaúchos, além do diagnóstico de oportunidades para o desenvolvimento econômico.

Panfleto em poste na avenida João Pessoa sugere Sperman Zóid para prefeito

Em cada eleição vem alguma graçola em sugerir candidatos. Nos anos 1960, foi o rinoceronte, bastante votado no Rio de Janeiro. Candidatos de partidos nanicos como Enéas, com seus 15 segundos no horário eleitoral, até que foi bem, fez mais votos que Leonel Brizola. Agora vem o pai de todos, nas mais diversas grafias, incluindo o clássico "Esperma matou o Zóide". Em poste da avenida João Pessoa, em Porto Alegre, espetaram esta versão.

Emendas propositivas

Certo, queimei a língua. Apostei que o Congresso perderia o embate sobre as emendas propositivas vetadas pelo Supremo, mas acabou dando o oposto. Na opinião do ex-governador Germano Rigotto (MDB), o Congresso "ter controle sobre R$ 49 bilhões do orçamento é uma vergonha". Principalmente porque faltam recursos para áreas essenciais que são desviadas por clientelismo e paroquialismo.

Pessoas com deficiência

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) assumiu a relatoria do projeto que cria o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência. Pela proposta, os recursos serão reservados para o financiamento de pesquisas e projetos, investimentos em políticas públicas, entre outras ações. Entre as fontes de arrecadação sugeridas, estão doações, dividendos de empresas públicas e dedução direta do Imposto de Renda (IR).

O dinheiro que afundou

Moradora de Eldorado do Sul atingida pela enchente aguarda até hoje o auxílio Reconstrução RS. Sua filha, que teve a casa totalmente coberta pela água, foi tirar o benefício e descobriu que alguém tinha dado seu endereço e levou o dinheiro. Ambas temem prestar queixa com medo de retaliações. E conhecem casos parecidos na vizinhança.

Agricultura familiar

Os 25 anos da agricultura familiar na Expointer vão ser celebrados nesta edição da feira com o lançamento de um livro alusivo à efeméride no dia 26 de agosto, na Casa da Ocergs da feira.

Jovens agricultores

No dia 28, às 11h, na Casa da Emater/RS na Expointer será realizado o lançamento do Programa de Intercâmbio "Young Farmers 2024-2025", uma edição piloto destinada a jovens agricultores do Brasil e Canadá. O programa visa proporcionar uma experiência de intercâmbio técnico, cultural e educacional entre jovens agricultores dos dois países.

A falta que elas fazem

As casas de sopas. Mas atenção, não confundam sopas com caldos aguados. O leitor Jorge Silva comenta sobre o Luanda, bar do Aristides, na José do Patrocínio, que levantava defunto assim como a sopa de cebola da Tia Dulce na Independência, uma glória da cidade até os anos 1990. Aristides diz que não existe mais boemia na cidade. Depois dela, todos queriam uma sopa para repor energias.

Inimigos de si mesmo

Palestrante do Tá na Mesa da Federasul, o economista Aod Cunha de Moraes abordou, entre outros assuntos, a falta de "pegar juntos" dos gaúchos, cuja exceção foi na enchente (matéria nesta edição). Mostrou como Paraná e Santa Catarina não sofrem desse mal. Coincidentemente, a página abordou o tema na terça-feira, também citando nossos vizinhos.

O profeta dos caranguejos

No final do século XIX, o escritor e poeta Guillaume Apollinaire, que criou o termo surrealismo, mostrou ser visionário. Eis a prova nessas linhas: Incerteza, oh, que deleite/ Vós e eu nos vamos. Como se vão os caranguejos/ Para trás, para trás.

