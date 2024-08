Expointer de volta ao lar na Secretaria da Agricultura em Porto Alegre

lançamento da Expointer 2024 Como o Parque de Exposições Assis Brasil, de Esteio, está em obras, oaconteceu ontem no terreno da Secretaria da Agricultura na avenida Getúlio Vargas (foto), na Capital, onde foram realizadas as primeiras feiras. Não tem como comparar as atrações daquela época com as de Esteio, mais dedicada a expositores. Churrasco só nas cocheiras e lanches resumiam-se a carrocinhas de cachorro-quente e - lembro bem - de doce de leite Mumu. Os Vontobel já eram poderosos na época.



Delfim, o polêmico

Quem tomou empréstimos na Operação 63, dinheiro abundante de petrodólares, levou um tufo quando veio a maxidesvalorização do cruzeiro, moeda na época. O dólar foi às alturas e, por isso, Antônio Delfim Netto, falecido ontem aos 96 anos, foi muito odiado naquela época. Delfim tinha esse lado polêmico e sempre foi um prato cheio para a imprensa. Em 1972, cunhou a frase "primeiro precisa vir o faroeste, depois o xerife". Ele sempre negou a autoria, mas era uma ótima frase face à bagunça do mercado de capitais. Foi temível polemista.

A sequência mortal

Continuam as conjecturas sobre o acidente do ATR da Voepass, sendo o acúmulo de gelo nas asas a preferida. Esta aeronave tem bolsas de borracha no bordo de ataque das asas, que com gelo são infladas e quebram o gelo. De novo, antes da análise das caixas-pretas, tudo é especulação, principalmente levando em conta que acidente de avião não tem uma só causa, é uma sequência de eventos.

Os dedos do pianista

A propósito da Historinha de Sexta sobre a datilografia e uso de dedos, o leitor Fernando Souza conta uma boa. Quando da sua iniciação pianística aos 60 anos, a professora colocou a partitura da música e falou que ali estava o roteiro. Ele disse que não podia tocar sem olhar para os dedos A professora disse que depois de umas 10 mil horas de treino tocaria piano sem olhar para os dedos. Então, ele respondeu: "Não, após esse prazo eles serão apenas ossos".

Olimpíadas 2028

Se tem modalidade olímpica até de "brake" e arco e flecha, quem sabe colocam o bodoque (a nossa funda) na parada. É bíblica, em forma de arrodear o projétil a alta velocidade. Até Davi usou uma para matar Golias.

Breve aqui

Cenários para eleições municipais da Arko Advices indicam que deverá ser grande o número de reeleições de prefeitos nas capitais. União Brasil, MDB e PL disputam a liderança nas capitais, ao tempo em que registram as dificuldades do PT em encontrar bons nomes. A centro-direita é favorita no País. A conferir.

Voz Populi

Mais um dia de tranqueira no trânsito da Capital. Desta vez foi um movimento social de esquerda que atrapalhou a vida de quem transitava pela avenida Mauá. Curiosa foi a observação de passageira do ônibus da linha 520, cujo terminal é na Travessa Zezinho, no lado oposto do Mercado Público: "Eles são pagos para protestar. Trabalhador mesmo não tem nenhum".

Aeroportos

Não bastasse o aeroporto Salgado Filho estar fora de operação, ontem o terminal de Florianópolis ficou fechado, com mais de 80 cancelamentos de voos. Agora imagine quem se deslocou de Porto Alagre à capital catarinense para poder voar e, chegando lá, se depara com o aeroporto fechado...

Feirão do Sine

Nesta quarta-feira, o Sine Municipal realiza um feirão de empregos no bairro Rubem Berta, com 1,3 mil vagas. As atividades ocorrerão no Quintal do Cooler (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3.868), das 9h às 16h. Haverá encaminhamento para vagas, tanto para contratação via CLT, como para estágio, menor aprendiz e para Pessoas com Deficiência (PcD).

O caso das pedras

A propósito das pedras usadas na revitalização do Quadrilátero Central, a prefeitura informa que elas foram retiradas exatamente por motivos de segurança, então, não foram roubadas.

Frio tá de matar