Uma rua castigada

A rua Garibaldi não conhece paz há um bocado de tempo. Estreita, tem carros estacionados dos dois lados, embora seja proibido; as eternas obras do Dmae prejudicam ainda mais este trecho e afetam o trânsito sempre complicado até antes da esquina com a rua Vasco da Gama. Tem ainda o hospital com seu movimento e a cereja do bolo é o cortapneu, pouco antes da avenida Independência.



Tudo ou nada

Observem que na imagem acima aparecem dois ônibus da linha T-5 em sequência. Depois deles, vai levar uma eternidade até que outro veículo dê as caras. Azar dos passageiros.

Olha o nível!

É a única situação em que baixar o nível é bom. O Guaíba Velho de Guerra já marcou 5,35 metros em maio, no auge da enchente, e depois teve uma sucessão de altos e baixos, dependendo do vento Sul. Com a queda em agosto, baixou dos 2 metros - na sexta-feira ao meio-dia estava em 1,92 metro, comportadinho como frade em procissão. Ontem chegou a 1,96 metro. A cota de inundação é 3,60 metros.

Batman e a velhinha

Um funcionário de loja de rua na avenida Azenha com máscara de Batman usava seu megafone para vender panelas elétricas. Passava uma velhinha. - A senhora não quer comprar uma panela elétrica? - Qual é a marca? - perguntou ela. Ele disse. A idosa pegou o megafone dele. - Essa é marca-diabo. Não quero!

Onde se morre mais

No imaginário popular a aviação é algo perigoso, especialmente após a notícia da queda de um avião comercial. As estatísticas mostram que morre um passageiro para cada 13,7 milhões de passageiros transportados. Até 2017 eram 7,9 milhões, indicativo de melhora na segurança, pilotos melhor treinados e turbinas cada vez mais eficientes. Os últimos dados apontam que a possibilidade de morrer em acidente de carro é entre 11 e 15 vezes maior. Quanto ao acidente com o ATR da Voepass, só a análise das duas caixas pretas (telemetria e áudio da conversa dos pilotos) poderá dar a causa real da queda. O resto são conjecturas.

Escolha seu copo

As poucas medalhas do Brasil em relação a outros países que são potências olímpicas podem ser consideradas um resultado bom ou ruim? A escassez das medalhas de ouro e a profusão de bronzes não empolga. Brasileiro tem o hábito de querer sempre ser cabeça de baleia e não rabo de lagartixa, mas vamos combinar que mesmo a medalha de bronze é muito difícil de conseguir. Então, voltamos à velha figura do copo meio cheio ou meio vazio. Escolha o seu.

Caricatura de país

O Podemos é o primeiro partido político em Porto Alegre a ter todos os 36 nomes com candidaturas a vereador julgadas e deferidas pela Justiça Eleitoral. A sigla lançou 25 candidatos e 11 candidatas à Câmara Municipal neste ano. Os podemistas já haviam sido os primeiros a aprovarem o apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Direita volver

Deram para chamar o regime de Nicolás Maduro de "direita". Com isso, a esquerda brasileira pode sentar o sarrafo no ex-companheiro.

Mapa Econômico em Bento Gonçalves

O segundo evento do projeto Mapa Econômico do RS neste ano será em Bento Gonçalves. O debate acontece na quinta-feira (15), às 17h30min, no Centro da Indústria e Comércio de Bento. O painel vai discutir desafios para a retomada econômica do RS e oportunidades de desenvolvimento, com foco na região da Serra Gaúcha.

Eleição de istas