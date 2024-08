Arqueiros do mundo todo na Itaipu Binacional

Em meio ao clima olímpico, o Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu Binacional recebeu o World Field Archery Championship, competição de Tiro com Arco dos afiliados da International Field Archery Association. Reuniu 298 competidores de 20 diferentes nacionalidades nos arredores do Canal Itaipu. Enquanto nas Olimpíadas é aquele tiro com o alvo sempre na mesma direção, aqui os arqueiros têm uma variação de distância, que vai de 6 até 73 metros.



Cidade da Advocacia

De 13 a 17 de agosto, a OAB/RS realizará o maior evento da sua história: a Cidade da Advocacia de 2024. Com expectativa de receber 20 mil advogados, o evento é completamente gratuito e terá mais de 300 palestrantes, espaço de coworking, oficinas e atividades culturais. No Multiverso do Cais Embarcadero e no Cais Mauá.

Esquentando os tamborins

O pontapé inicial nos debates - o primeiro foi ontem na Rádio Gaúcha - fortalece o provérbio "em cada cabeça uma sentença". Em outras palavras, não interessa o fato e, sim, a versão. O porém de sempre é que no frigir dos ovos as redes sociais são, de certa forma, mais importantes do que os debates, a não ser os do 2º turno.

Pai é pai

O Dia dos Pais será um bom teste para aferir se essa efeméride pode levar o consumidor a abrir a guaiaca, que nos últimos tempos estava fechada. Produtos bem mais caros, como os automóveis, tiveram ótimas vendas em julho e agosto. Demanda reprimida é a explicação. Mas há uma diferença, porque, em geral, quem paga o presente para os pais são eles mesmos.

De onde vieram

Fernando Albrecht/Especial/JC

Se perguntarem a qualquer pessoa de qual município vieram os churrasqueiros famosos, a resposta provavelmente será de Nova Bréscia. Se perguntarem a Lemir Magnani, da NB Steack, ex-Na Brasa, a resposta será Relvado, de onde ele veio e iniciou a vitoriosa jornada. No caso da foto, nem precisa perguntar aos sócios de onde vieram.



Alerta de bateria

Um avião da SouthWest teve que voltar ao aeroporto depois de um incêndio a bordo causado pela bateria de um celular. As baterias de íons de lítio podem apresentar problemas térmicos que podem causar incêndios, frequentemente atribuídos à qualidade de construção da bateria ou à idade do dispositivo.

Lá e cá

Há mais de 100 dias sem chuvas, Brasília é o eldorado para os gaúchos que visitam a cidade. De dia, 28°C/29°C com sol forte. À noite, 18°C/19°C. Sem falar da baixa umidade do ar.

Campanha extra

Esta campanha tem alguns aspectos peculiares. Uma delas é convidar candidatos a vereador de Porto Alegre para ajudar candidatos de outras cidades, caso da vereadora Fernanda Barth (PL), convidada pelo candidato do partido de Tramandaí.

Piadinha venezuelana

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela estaria estudando a possibilidade de declarar nulas as eleições, uma vez que os dados da votação podem ter sido afetados devido a um "ataque cibernético" que o presidente Nicolás Maduro disse que veio da Macedônia do Norte. Não temos mais o Jô Soares e o Chico Anysio, mas temos Maduro.

A dor do lojista