A roda de café com o agora novo presidente da Fiergs

Palmas, assobios, abraços e alegria. Foi assim o retorno do novo presidente da Fiergs à tradicional roda do pibão do Z Café da rua Padre Chagas, templo sagrado do cafezinho aos sábados e domingos. Claudio Bier (à esquerda, no fundo) estava todo pimpão com a recepção que teve dos amigos.



Por falar em Fiergs...

A entidade empresarial contratou os serviços da consultoria de gestão Falconi para reestruturá-la. O presidente Claudio Bier já havia prometido que iria mexer fundo na estrutura da Fiergs.

Lógica ao avesso

Estranho esse mundo das eleições municipais. Os candidatos à prefeitura escolhem seus vices não porque são bons de voto, mas porque os respectivos partidos acrescem tempo no horário gratuito da televisão.

A estabilidade do ovo

Mesmo com meio mundo condenando a eleição da Venezuela sob suspeita de fraude, o presidente Lula só vai se manifestar depois de um lero com o presidente do Chile. A esquerda ser coerente é mais difícil que capotar ovo.

Receita de poder

Nicolás Maduro pegou a manha. A receita é pagar muito bem os policiais e as Forças Armadas da Venezuela, porque eles sabem que para manter esse status precisam defender o chefe. Um dia a casa cai, mas demora.

O quindim da enchente

As palestras de entidades vêm insistindo no tema da prevenção dos desastres climáticos, bisneta da enchente. Cá entre nós e nosso barbeiro, o assunto é bananeira que já deu cacho. É como comer quindim, depois do quarto ninguém mais quer comer.

Avenida submarina

Do X (ex-Twitter) do prefeito Sebastião Melo: "A casa de bombas da Trensurb parou mais uma vez de funcionar resultando em novos alagamentos na avenida Sertório. Reforçamos o pedido de manutenção para que possamos liberar o trânsito na região. Reitero o apelo a @Trensurb para que a gestão da casa de bombas passe para o Dmae".

Hora do arrepio

Mesmo para quem tem sangue frio e conhece bem a bolsa, é hora de cautela. Possibilidade de recessão nos Estados Unidos, possibilidade forte de ampliação do conflito Israel - Líbano e turbulências de grande altitude não prometem um voo sereno.

Ah, essa falsa cultura...

Ao comentar a morte do maestro Caçulinha, uma rede de televisão o classificou como "cantor e compositor". Dente-de-leite quando comenta personagens recentes da história brasileira. Lembra o famoso samba de Stanislaw Ponte Preta sobre sambas-enredo do Carnaval carioca, cujo título é politicamente incorreto mencionar.

Bela lembrança

O veterano jornalista Flávio Tavares receberá amanhã o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, proposição do vereador Roberto Robaina (PSOL). Flávio é uma das glórias do jornalismo.

Gravidez de menores

O deputado Gustavo Victorino (REP) apresentou, na Assembleia Legislativa, projeto de lei que obriga as instituições de ensino público e privado do Rio Grande do Sul a comunicar, de forma sigilosa, os casos de suspeita de gravidez de alunas, menores de 14 anos, ao Conselho Tutelar, a fim de que sejam tomadas as medidas legais necessárias. Casos assim são muito maiores do que os notificados pelos pais, então, o projeto pretende corrigir essa distorção.

