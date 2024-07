Casinha sem vida depois da enchente

É uma casinha que fica no Alegrete, mas não o município, está na rua Marquês de Alegrete, bairro São João em Porto Alegre. Serviu para abrigar vigias até janeiro, quando deixou de ser base destes profissionais. Traz a marca da enchente de maio. Vigias pessoa física foram substituídos por câmeras de segurança, e com enorme vantagem, aliás, causa da diminuição de delitos, incluindo homicídios. Antes deles, vieram os guardas "noturnos".



A Guarda Noturna

Vai longe o tempo da Guarda Noturna em que vigilantes percorriam bairros. Até os anos 1960, Porto Alegre tinha a Guarda Noturna que fazia a ronda nas ruas levando um apito que assopravam de tempos em tempos, em especial para quem contribuia para o serviço. Checavam janelas e trincos das casas e se comunicavam por apitos. Sucederam os "inspetores de quarteirão" de décadas passadas.

Carlos Bastos

O veterano jornalista Carlos Bastos completou 90 anos no fim deste mês de julho. Bastinhos, como é conhecido, trabalhou em vários órgãos da imprensa escrita, televisionada e radiofônica do Rio Grande do Sul. Foi editor de Política do Jornal do Comércio até janeiro de 2008. É daquelas pessoas que todo mundo gosta.

Meta é meta

A apresentação da ginasta brasileira Júlia Soares nas Olimpíadas lembra uma antiga história envolvendo a ginasta romena Nadia Comaneci, que surpreendeu o mundo inteiro ao realizar uma sequência perfeita nas barras assimétricas nos jogos olímpicos de 1976. Perguntaram ao treinador da romena qual a meta em tempo no ar que ele fixou para sua pupila. Bem sério, ele respondeu: para sempre.

Mansinho, provisoriamente

Ninguém mais se inquieta com o nível do Guaíba, felizmente. Ontem de tarde estava na marca de 2,17 metros, muito abaixo dos 5,35 metros no pico da enchente deste ano, no dia 5 de maio.

Queixa de leitor

É péssimo o que resta de asfalto na rua Coronel Vicente, trecho entre a Alberto Bins e a avenida Independência. É uma das tantas que foram castigadas pelas chuvas, portanto, não será a única.

Do cinza à cor

A iniciativa "Paredes com Propósito" realizou o seu segundo mutirão de pintura, nos arredores da IEI Vitória, no bairro Humaitá, na Capital. Com o objetivo de levar cor e arte às comunidades atingidas pelas enchentes, o projeto reuniu cerca de 60 voluntários nesta edição. É uma iniciativa do artista Jotape Pax.

O regime de Michel Temer

Em palestra virtual para a CIC Caxias, o ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu o regime semiparlamentarista, em que o presidente é eleito pelo voto direto, cabendo ao primeiro-ministro a implementação das medidas governativas, como registrou o repórter Roberto Hunoff na edição de ontem do JC. Bem, o Brasil já tentou o parlamentarismo direto em 1961 e não deu certo. Porém, que o presidencialismo também não deu certo é a mais pura verdade.

Praga latina

Neste ponto, convém lembrar uma frase de Simon Bolívar, o Libertador das Américas: na América Latina, as instituições não são sérias porque as pessoas não são sérias. Esta é a nossa maldição.

Lixo eletroeletrônico

O volume de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos sobe sem parar. De acordo com a ONU, atingimos 62 milhões de toneladas desses materiais descartados, o que representa um aumento expressivo de 82% em relação a 2010. Esse tipo de resíduo pode conter substâncias tóxicas, como chumbo, alumínio, arsênio, mercúrio e cádmio.

Democrática e sóbria