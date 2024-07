A carne no outro lado da fronteira com o Uruguai

Separada de Santana do Livramento por fronteira seca, a uruguaia Rivera sempre seduziu os brasileiros. Para começar, a carne servida nos restaurantes como o da imagem sempre foram boas. Não é que a carne gaúcha não seja boa, mas as de qualidade são caras. Certa vez, o proprietário de casa que importava contrafilé do Uruguai mostrou uma enfiada de peças na geladeira industrial - pareciam cópia xerox umas das outras e com exatas 185 gramas.



Me poupa

Roda de cafezinho no bairro Moinhos de Vento. Um político veterano, grande contador de causos, dirigiu-se à roda e disse. - Vocês não acreditam no causo que vou contar! Outro veterano da roda devolveu com juros e correção. - Então não conta... O político contou assim mesmo. Ninguém acreditou.

Daqui também se foge

Rodrigo Costa, CEO da Viva América, relata o aumento do número de talentos brasileiros que foram de vez para os Estados Unidos, a chamada "Fuga de Cérebros". Em 2023, nada menos do que 28.050 brasileiros receberam o famoso green card, o maior volume da história, uma alta de 16% em relação ao recorde anterior em 2022.

O País das fraudes

Chega a ser cansativo deletar a quantidade de SMS que se recebe alertando que a conta-corrente do seu banco (às vezes nem se tem conta nele) está com problemas. Clicar no link é marchar. Ocorre que alguém sempre se assusta e cai nessa falcatrua.



Na eleição do medo...

O resultado da reeleição na Venezuela cabe como uma luva em um escrito do Barão de Itararé: de onde menos se espera dali mesmo é que não sai nada. Na boca do fuzil ou com medo da prisão, todos votam em quem o dono sugere. Embora haja muuuitas dúvidas sobre a apuração no pleito de domingo.

...deu o incompetente

Nos últimos anos, a Venezuela perdeu 25% da sua população, e nos últimos 10 anos sob governo de Nicolás Maduro, o PIB da Venezuela encolheu 62,5%. Uma proeza para quem está sentado em cima do petróleo.

Fim de linha

Mais uma baixa na imprensa gaúcha escrita. O jornal "A Notícia", de São Luiz Gonzaga, encerrou as atividades. Teve uma longa e gloriosa história de 90 anos. Foi fundado pelo jornalista José Grisolia. Muito triste tudo isso.

Pode que sim, pode que não

São centenas de artigos analisando o que vai acontecer em caso de vitória de Donald Trump ou de Kamala Harris na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Mas no frigir dos ovos todos concluem com a mesma definição: o cenário econômico norte-americano segue incerto, e a variação do dólar no mundo também. Se sabem tanto quanto nós, para que todo esse esforço, ora bolas!

A nova Miami

O Brazil Journal publicou matéria sobre os preços proibitivos dos imóveis e aluguéis na Miami pós-pandemia. No mercado de luxo, casas na beira d'água, antes vendidas a US$ 10 milhões, agora saem por US$ 25 milhões. Aluguéis para trabalhadores menos qualificados passaram de US$ 1,5 mil para US$ 3 mil.

Linha de frente

Para homenagear aqueles que estiveram na linha de frente, civis e militares auxiliando as vítimas das enchentes ocorridas no mês de maio, o Conselho Regional de Medicina (Cremers) promove uma cerimônia no dia 31 de julho, às 18h, no auditório da autarquia.

Mais uma do Líder

Mais uma colaboração sobre a história do antigo Bar Líder, que funcionava na avenida Independência com Barros Cassal. O primeiro dono foi o Waldemar, e a viúva Dona Nena passou o bar para ser administrado pelo Rubinho e pelo "Sarrafo", pois não tinham herdeiros. Por último, veio Alfredo Meneghetti Filho.

