Federasul promoveu uma verdadeira festa alemã

200 anos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul No prato principal, Spätzle (massa alemã), schnitzel (lombo de porco a milanesa, que leva ovo e farinha de rosca), só faltou sauerkraut (repolho). Este foi o cardápio do Tá na Mesa da Federasul de ontem, alusivo aos. O fundo musical e visual foi a apresentação do Grupo Folclórico de Estrela, fundado há 60 anos, caprichoso como ele só.



Sinceridade alemã

Quando se comemorou o Sesquicentenário da Imigração Alemã, em 1974, ainda estávamos no império do papel e por isso foram editados vários livros festejando a data. Um deles, bilíngue, teve capricho gráfico. Comprei um para dar de presente para meu pai, que por sua vez o enviou para o Bürgermeister (prefeito) da cidade onde nasceu, na Alemanha. Meses depois veio a resposta. Na missiva, o prefeito agradeceu o presente do pai e disse que doou a obra para a biblioteca pública da cidade. Com a típica sinceridade alemã, no final escreveu "apesar dos terríveis erros em alemão".

Feliz aniversário

A comemoração dos 125 anos da Faculdade de Direito da Ufrgs terá início por meio de um jantar solene que acontecerá, no próximo dia 2 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil, localizada no bairro Moinhos de Vento, a partir das 20h. O jantar é promovido pela Associação Gestora do Fundo Patrimonial da Faculdade.

Velhinho, mas seguro

Uma das únicas empresas aéreas que não foi prejudicada pelo apagão foi a norte-americana SouthWest. Segundo o site Olhar Digital, isso se deveu porque ela ainda usa o Windows 3.1 da Microsoft lançado há mais de 30 anos, em 1992. Além disso, a empresa utiliza o Windows 95 para gerenciar a escala de funcionários.

Painel no Caldeira

Atrelar o acesso e o uso de dados à gestão das cidades é torná-las responsivas às necessidades cotidianas. As respostas dos gestores públicos e da sociedade aos desafios que se impõem são pauta no Encontro Cidades Responsivas, que acontece nesta quinta e sexta. A jornalista Bruna Suptitz, colunista do Jornal do Comércio, será a mediadora do debate "Quarto Distrito: fragilidade ambiental ou potencialidade adaptável?", na tarde de hoje no Instituto Caldeira.

Brasil, capital Pequim

O pensador Millôr Fernandes (1923-2012) já dizia na década de 1970 que, se nós temíamos os americanos, esperassem os chineses para saber o que é bom para a tosse. Então vejam, incréus: as importações de carros do país asiático, no primeiro semestre, cresceram 717%, responsável por 57,5% do total de automóveis importados pelo Brasil.

Velocidade dos processos

O senador gaúcho Ireneu Orth (PP) encaminhou ofício ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Supremo Tribunal Federal solicitando velocidade na tramitação dos processos. O parlamentar alega que há demandas que tramitam há 125 anos. O senador também cita os dados do relatório do Judiciário que apontam crescimento no volume de processos, alcançando 83 milhões em 2023.

Descendo a ladeira

Não que seja novidade, mas o PIB do Rio Grande do Sul vem caindo há 20 anos. E com a enchente, cujos estragos e a desistência de pessoas físicas e jurídicas em arranchar em solo gaúcho, o horizonte é plúmbeo. Ok, temos garra e coisa e tal, mas o que aconteceu foi uma sucessão de eventos, como um desastre de avião.

O sonho do Barão

Quando criou as Olimpíadas modernas, o Barão de Coubertin, enfatizou que os jogos seriam só para competir, sem dinheiro nelas. Com o passar do tempo, elas foram se prostituindo cada vez mais. Hoje, até prego de arquibancada tem merchandising, e atletas são profissionais.

Tema de campanha

Segundo o PNUD, 85% dos brasileiros gostariam que seus governos realizassem mais ações direcionadas à crise climática, então, esse forçosamente será tema de campanha eleitoral. Só não vale ser profeta do passado e jogar pedra na Geni.

Escondidinho de humor