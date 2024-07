Trensurb enfrenta dificuldades para limpeza e retomada em Porto Alegre

Na sexta-feira passada, a página publicou a foto da areia e água no leito da Trensurb, e o túnel entupido no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Pelo jeito, a direção da estatal pegou pá e bombas de água para dar uma geral na área, que ficou com outro aspecto. Ainda assim, está longe de oferecer trafegabilidade. Oremos para que o trem volte logo a operar na capital gaúcha... Se a Trensurb fosse chinesa, o trem estaria nos trinques em duas semanas.



Os gnus de lá e de cá I

Uma nova paisagem se apresenta para a eleição norte-americana, mas com o correr do tempo, o atentado contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump fará parte dela. Se vai mexer ou não com o voto não dá para dizer agora, quanto mais no dia da eleição. Ademais, não dá para comparar tiro na orelha de Donald Trump com a facada no abdômen de Jair Bolsonaro.

Os gnus de lá e de cá II

Uma das nossas pretensões é querer comparar o eleitor do Tio Sam com o brasileiro. À luz da psicologia eleitoral, não adianta dizer que os gnus americanos são iguais em reações quanto os gnus tupiniquins. Parafraseando George Orwell no livro "A Revolução dos Bichos", todos os gnus são iguais, mas uns são mais iguais que outros.

Desfile de marcas

Uniformes dos jogadores de futebol são uma vitrine e, como tal, tem seus vitrinistas. Antes de entrarem em campo, uma pessoa cuida para ver se tudo está perfeitamente visível para fins de TV, desde as chuteiras, meias, calção, camiseta e o que mais der na telha dos anunciantes. Não existem mais uniformes virgens.

Bolsa ambulante

No trecho Andradas no recuo da calçada da Borges de Medeiros, perto da Salgado Filho, apareceu, depois desapareceu um cartaz tosco com a inscrição Bolsa Família. Ao redor, um bom grupo de interessados. Não teve cara de ser coisa do governo.

Norte do RS

Um exemplo da força da Região Norte do RS foi detalhado ontem, em reportagem sobre a indústria de Erechim no JC. O município, por sinal, sedia o primeiro painel do Mapa Econômico do RS, que acontece na quinta-feira.

Sem homologação

Quem pensa que a pista do Aeroclube de Belém Novo poderia ser alternativa para operações com aviões de passageiros esquece que ele não é homologado para tal. Em outras palavras, só podem decolar com o piloto.

Gambiarra na pista

Assim que a pista do Salgado Filho estiver em condições, ainda faltam os equipamentos de pousos por instrumentos com pouco teto e visibilidade (ILS1 e ILS2). Porém, os pilotos acham que o DMA ou Altura Mínima de Descida do painel do avião conjugado com o GPS substitui provisoriamente até determinada situação.

Queixa de leitor

O Edifício Santa Cruz, na Rua dos Andradas, ainda não teve a energia restabelecida totalmente, o que impede a circulação de pessoas, tornando perigoso o uso dos elevadores do prédio e impedindo que seja ligada a calefação nestes dias gelados.

Câmera telefônica