Doação de manta exemplifica solidariedade nas ruas de Porto Alegre

Cenas de solidariedade explícita não faltam em Porto Alegre e no Interior. Esta senhora ficou penalizada com a situação de um morador de rua na avenida Assis Brasil e tirou sua manta para dar a ele. Com o frio e o vento de renguear cusco, nada mais reconfortante. Esse pessoal todo que está nas ruas por um motivo ou outro já faz parte da paisagem, então, temos a tendência de ignorá-los. Quanto à comida, uma boa sugestão é dar latas de sardinha com óleo, proteína garantida. E que não estraga enquanto fechada.