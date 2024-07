Plano Real e federalização da dívida

Na coletiva de imprensa antes do painel com cinco governadores gaúchos (matéria nesta edição), Pedro Simon (MDB), empunhando um recorte de matéria que integra a série do JC sobre o Plano Real, destacou a importância da estabilização da moeda para avanços sociais no País. Também citou outras medidas da época, como a federalização da dívida dos estados. Com isso, os governos estaduais passaram a ser devedores da União, tema, aliás, que esteve na fala de todos os ex-chefes do Executivo gaúcho.



É a hora!

Dirigentes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e da Metroplan vão almoçar hoje com a associação dos mercadeiros no restaurante Naval do Mercado Público. Um dos pleitos será a extensão da linha de ônibus que sai da Mathias Velho, em Canoas, até o Mercado de forma circular, já que o Trensurb está dodói. A linha de ônibus que atende aos passageiros do trem atualmente só vai até a rua Conceição.

A ficha do arroz

Em boa hora o governo federal desiste de comprar arroz. Deve ter caído a ficha pela conjunção de vários fatores, como a revolta do agro, a inutilidade de baixar os preços e a qualidade aliada à logística de distribuição. Afinal, não se compra esse volume no mercadinho da esquina.

Não precisa explicar...

...eu só queria entender, já dizia o Macaco Simão. A esquerda mundial se alarma com as vitórias da direita em vários países da Europa e até na América Latina. Sobraram explicações para essa tendência menos uma, o fracasso administrativo nas nações por ela governadas.

A Cesar o que é de Cesar

Foi o ex-governador Jair Soares (PP) quem lembrou que o pioneiro na legislação ambiental foi o governador Ildo Meneghetti (1955-59 e 1963-1967), que em 1957 criou a lei de controle de qualidade do solo, do ar e da água.

Nada é fácil

Apesar da euforia com a reabertura parcial, o clima no Mercado Público de Porto Alegre ainda é de reconstrução. Em diversos pontos, como mostra a foto do andar térreo (acima), diversos comerciantes lutam contra o tempo para reativar as operações e reduzir os prejuízos causados pelo período inativo por causa da enchente.

Questão de sobrevivência

Com veemência, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) enfatizou que o governo federal e a Anac precisam acelerar a restauração do Aeroporto Salgado Filho. E contou que um empresário de São Sebastião do Caí o procurou quase chorando, que se o governo federal não der dinheiro a fundo perdido, ele não sobrevive.

De Simon a Sartori

O veterano Pedro Simon lembrou das conquistas e dificuldades com Brasília que o Estado teve ao longo das décadas. E José Ivo Sartori (MDB), bem, o gringo sempre pisa em solo firme seja qual for o assunto. Bota suspensório em cobra correndo.

Movimento sindicalista

Na sua vez, a ex-governadora Yeda Crusius (PSDB) sugeriu que fosse fundado o Sindicato dos Ex-governadores do Rio Grande do Sul. De fato, quórum teria. Só não podem fazer greve.

