Os conferencistas da limpeza no Centro Histórico

Por onde quer que se vá no Centro Histórico da Capital, ouve-se o barulho de geradores de eletricidade e gente limpando fachadas. Na rua Uruguai, funcionários de uma empresa de limpeza lavavam laboriosamente a logomarca da Vivo. Como em todas as obras, um grupo trabalha e outro assiste.

Empréstimo para afogados

Não é essa moleza toda que estão tentando vender o dinheiro federal a empresas atingidas pela enchente. O assunto foi tema de áspera discussão em recente reunião com dirigentes empresariais. Além do spread dos bancos repassadores de 4%, há outros juros que, ao fim e ao cabo, ultrapassam 10%. Não existem empréstimos grátis. A fundo perdido só para outros países. Para nós, é empréstimo.

Para 60+

O Grupo São Pietro trouxe a Porto Alegre um modelo inovador de residencial de alto padrão para seus moradores 60 , o Magno Três Figueiras São Pietro. Tem estrutura premium e conta com a gestão do conceituado grupo de saúde do RS, responsável pela operação do Banco de Olhos de Porto Alegre e por uma rede de hospitais-dia e clínicas na Capital e Região Metropolitana.



Factoring

O presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do RS (Sinfac-RS), Marcio Aguilar, foi reeleito diretor de Marketing da Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac).

A propaganda do porco

A propaganda é a alma do negócio, diz um antigo brocardo. Pois um mercadinho no bairro Cristal de Porto Alegre resolveu vender seu peixe - ops, seu porco - com um criativo cartaz cujo texto dispensa maiores explicações. Posto em sossego no céu dos porcos, ele deve ter dito "pelo menos isso".

Feliz aniversário

No século passado, Claudino Piccoli (in memoriam) herdou a vocação empreendedora de antepassados e iniciou a história da família com a plantação de uvas e a fabricação de vinhos em Caxias do Sul. Hoje, a Don Claudino Casa de Eventos, comandada pela nora Neiva e netas Gabriele e Camila Piccoli, completa 20 anos.

Perigo no ar

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está discutindo o possível aumento da jornada dos aeronautas, categoria que abarca pilotos e comissários de voo no Brasil para 14 horas. Atualmente, são 12 horas no máximo. Documentários sobre acidentes com aviões no Mayday Desastres Aéreos estão cheios de acidentes causados por fadiga da tripulação.

O papel da bota

O recolhimento de resíduos sólidos provenientes da enchente que estão alocados nos terrenos de bota-espera foi iniciado pela empresa executora, a A MCT Transportes. Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU descarrega o que foi coletado das ruas.

Viva como nunca

Parece que Dona Janja tomou um chá de sumiço, mas nada pode ser tão errado. Ela trabalha em silêncio, comandando redes sociais como uma espécie de Secretaria de Comunicação (Secom) paralela. Há quem pense que ela pretende ser a Evita Perón brasileira.

Guaíba vai e desce