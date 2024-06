Bará abençoa retomada do Mercado Público após cheias

Mãe Melissa de Obá e o grupo de religiosidade afro-brasileira passeou nas alas do Mercado Público, no dia da reabertura de lojas após a enchente, com a intenção de pedir benção para essa retomada. A sineta na mão é símbolo para chamar atenção do orixá, sendo Bará o nome mais saudado na Umbanda e Candomblé de Porto Alegre, Aliás, 2024 é regido justamente por essa entidade de boa comunicação. Que, reza a lenda, está enterrado na encruzilhada central e já salvou o Mercado de duas enchentes e dois incêndio.

Da legalidade ao parlamentarismo I

No aniversário de 20 anos da morte de Leonel Brizola surgiram lembranças da Legalidade (1961), porque militares queriam impedir a posse de João Goulart, vice do desistente Jânio Quadros. Mobilizou o Rio Grande do Sul. Entre tantas outras histórias, existe a de um prefeito das Missões que informava Brizola do avanço da sua tropa cada vez maior. Em determinado momento, as forças legalistas venceram com a anuência militar, a contragosto.

Da legalidade ao parlamentarismo II

Surgiu um breve período do parlamentarismo como regime de governo. Então o Palácio Piratini vaga, com a retirada do governador Ildo Meneghetti para Passo Fundo, e é enviado recado ao prefeito pedindo que ele parasse de marchar para a Capital. Ele assim respondeu por telegrama: "Dispensei tropa VG sigo guarda pessoal apenas 500 homens PT". As despesas da coluna eram pagas com BRIZOLETAS, Títulos do Tesouro do Estado do RS.