A OAB/RS e o Aeroporto Internacional Salgado Filho

A OAB/RS promoveu ontem audiência pública para discutir a situação do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O evento lotou o auditório da entidade, que reuniu especialistas e autoridades para debater estratégias visando à retomada urgente das operações do terminal em Porto Alegre. Conforme o presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, é urgente e inaceitável o Estado ficar sem aeroporto até o fim de 2024. Matéria nesta edição.



A fruta e a enchente

Aos poucos e timidamente começam a chegar as bergamotas. Boa parte dos produtores perdeu pomares - ou pela cheia ou por deslizamentos. Mas o fator principal é o escoamento pelas estradas vicinais, segundo a Emater RS-Ascar.

A face mais cruel da miséria

Fernando Albrecht/Especial/JC

"Às vezes o lixo dá boas surpresas." Esse foi o comentário de um morador de rua ao me ver fotografar um colega buscando comida em contêiner na avenida Independência. É uma faceta cruel. Há os que remexem o conteúdo procurando materiais recicláveis - o povo joga neles o que não deveria jogar -, usando sarrafos para facilitar a procura, estes são os veteranos, mais experientes.



Melhor que antes

Dono de um frigorífico no Interior relata que antes da enchente havia expandido seus negócios comprando outra operação, que vinha com uma dívida de R$ 6 milhões. Quase quebrou, mas no fim tudo deu certo. Veio a enchente e ele perdeu tudo. Um amigo perguntou como ele iria recomeçar. - Estou melhor do que antes. Não tenho mais R$ 6 milhões de dívidas.

De pulo em pulo

O presidente Lula pode não dar a mínima para a queda da Bolsa, mas deveria ficar atento aos motivos que a levaram a cair em torno de 10% só neste ano. Já há uma sensação de voo de galinha na economia, o pessimismo com o risco fiscal e o próprio andar da carruagem desanimam os investidores.

Estiagem de recursos

O repasse de ICMS a ser realizado aos municípios do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, fechou em R$ 322,5 milhões. A expectativa era de R$ 545,6 milhões, uma redução de R$ 223 milhões sobre o estimado, ou seja, uma queda de 40,9%. Esperado certamente, mas é uma paulada para as gestões municipais.

A pedra de Sísifo

Na mitologia grega, Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma enorme pedra para cima de uma montanha para vê-la rolando morro abaixo de novo e de novo. Qualquer semelhança com o Rio Grande do Sul não é mera coincidência. Com a volta das cheias, lá vamos nós de novo rolar a pedra morro acima.

Escolha de Sofia

O Brasil pratica o bipartidarismo, quem é a favor de um, odeia o outro. Na meteorologia não é diferente. Temos os modelos europeu e americano. O último é mais pessimista que o do Velho Mundo. Então, os doutores do tempo colocam os dois na mesa para você decidir. Arre tasca, até nisso?

