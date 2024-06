Espelho, espelho meu

O primeiro

O primeiro Tá na Mesa da Federasul pós-enchente contou com público razoável, dadas as circunstâncias. O Centro Histórico ainda luta para se recuperar, a tal ponto que muitas lojas e prédios ainda necessitam de geradores para suprir a energia. Mesmo o prédio da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), onde também fica a Federasul, utiliza um senhor gerador de energia para movimentar todo o prédio. É longo o caminho da volta por cima.

Dedo na moleira

"Esqueçam o dinheiro do governo federal. Este País já doou recursos a fundo perdido para vários países, enquanto para cá eles vieram como empréstimos". Eis uma síntese do presidente da Federasul, na abertura do Tá na Mesa. Rodrigo Sousa Costa foi aplaudido de pé.

E os outros?

Um dado preocupante foi mostrado no Tá na Mesa pelo economista Giovani Baggio, da Fiergs. Em consulta às indústrias, 74% disseram que iriam voltar a produzir, percentual que parece bom, mas não é. Dá uma ideia do desemprego que vem aí.

O laranjal Brasil

A fruta que mais dá em todo o País é a laranja, mesmo fora de época. Veja-se o caso da anulada importação de arroz cancelada por ex-assessor de ministro. O mais interessante é que ele seria vendido em embalagem, com propaganda do governo Lula.

A falta que eles fazem

Casal e filhos que auxiliam no antigo prédio da CEEE, usado como QG da Defesa Civil da avenida Ipiranga, alertam para a drástica redução do número de voluntários. As doações continuam chegando em grande volume, mas faltam pessoas para fazer a separação e encaminhamento do material.