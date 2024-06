As duas faces de uma mesma rua

Quem visita o Centro Histórico da Capital observa que há muita azáfama e trabalho difícil - e demorado - para voltar ao normal pré-enchente. Um bom exemplo é a rua dos Andradas, da música "Rua da Praia/Que não tem praia...", de Alberto do Canto. A primeira foto mostra a parte ainda lutando pela recuperação, incluindo geradores em lojas que estão sem energia. Já do outro lado, que não foi alagado, mas estava e ainda está em obras. Oremos pela pronta recuperação.



Sem eira nem beira

O prédio do INSS (ex-Ipase) invadido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), foi inaugurado em outubro de 1969 pelo ministro Jarbas Passarinho (Governo Costa e Silva), e é essencialmente um prédio público. Não tem chuveiros (exceto no 23º andar, onde havia um pequeno apartamento do zelador). E por que não foi alienado? Simples: não há documentação alguma, de nada...nem do terreno, nem da construção, plantas, etc.

Horizontes energéticos

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoverá na próxima sexta-feira o debate "Horizontes Energéticos: o potencial das energias na agenda de reconstrução do RS", das 15h às 18h. Eis uma questão interessante, posto que diversas PCHs (pequenas hidrelétricas) foram afetadas.

Feliz aniversário

O escritório especializado em Direito de Família e Sucessões e Planejamento Sucessório, Karime Costalunga e Sáloa M. Neme da Silva e Advogados Associados, comemora este mês de junho 40 anos de prestação jurisdicional.

Vazamento de dados

O Banco Central informou que na segunda-feira houve quebra de recorde de transações pelo Pix. Agora vem a lume que houve novo vazamento de dados pela plataforma. Não que seja novidade, mas o mundo virtual está cada vez mais inseguro. E os usuários não têm telhado para se salvar como o cavalo Caramelo.

Summit doações

A última edição do Summit Eleições - que seria internacional e ocorreria em Brasília -, será realizada de forma online entre os dias 17 e 21 de junho, e toda a verba arrecadada com as inscrições será revertida para os atingidos pela enchente.

Unida para o bem

Luciana Coco Teixeira, ex-aeronauta da TAM e residente em Atibaia (SP), tão logo soube das enchentes no Rio Grande do Sul reuniu os filhos - Luana e os gêmeos João e Theo, além do pai Celso Carvalho - para arrecadar brinquedos no condomínio onde residem. Aos presentes, a gurizada anexou cartas "para aquecer o coração". As doações foram encaminhadas para Arroio do Meio.

Aventura ridícula

Parece que chegou ao fim a malfadada tentativa do governo federal de importar arroz. O episódio mostra bem como a burocracia enreda até políticos experientes levados a esse erro por uma simples menção em manifestação do presidente Lula, que, obviamente, não conhecia as dificuldades em fazer arroz alienígena chegar ao prato dos brasileiros. Matéria nesta edição.

Novas prioridades