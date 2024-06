Água no chope

A primeira fábrica da Cervejaria Polar, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, também sofreu com a enchente. Na época, o município pertencia a Estrela. Nos anos 1970, a Antárctica comprou as ações ordinárias (com direito ao voto) dos maiores acionistas, pagando preço muito acima do mercado. Quando descoberta, a venda causou comoção. Na época, muitas empresas foram vendidas para São Paulo, processo chamado "desgauchização".