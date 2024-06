O Centro como ele era

Conhecido no Brique da Redenção por suas aquarelas sobre prédios históricos de Porto Alegre, Alberto Scherer teria farta inspiração no material fornecido pelo impacto das cheias do Guaíba na Capital, caso não tivesse falecido em 29 de outubro passado. Nascido em 1938, deixou um legado que lembra cenas atuais, como a imagem do Mercado Público refletida em um espelho d'água.



Difícil recomeço

Sobrevivente de dois incêndios e, com essa, duas enchentes, o Gambrinus do Mercado Público corre o risco de não reabrir, segundo entrevista do proprietário João Melo à CNN. Custo e incertezas, eis os problemas. A se confirmar, será um golpe devastador na cidade. O Gambrinus é como a lua para os fregueses. Pode não comparecer todos os dias, mas de tempos em tempos ela aparece.

Diária rejeitada...

Em entrevista à rádio A Hora, de Lajeado, o prefeito Marcelo Caumo revelou que empresários locais estão dispostos a bancar diárias em hotéis da cidade aos desabrigados, mas a ideia não prosperou. Os flagelados acreditam piamente que, se não estiverem em abrigos, não terão direito a uma nova casa.

...e casas de papel

Caumo também contou que Lajeado tem 386 casas "deferidas" pelos diversos programas dos governos federal e estadual. Fernando Weiss, âncora do programa, perguntou o que significava "deferidas". O prefeito explicou: "São casas prometidas, mas que se referem a setembro de 2023. E nenhuma delas ainda saiu do papel".

Verde que te quero verde

Nas saladas oferecidas pelos bufês de comida a quilo, algumas verduras estão como se fossem recém-colhidas da horta. Na realidade, muitas delas foram "plantadas" em soluções com nutrientes, processo chamado de hidroponia. Nem sempre tem o gosto do extraído do solo, mas é o que a casa oferece de momento.

Fé no Rio Grande

A campanha Fé no Rio Grande, iniciativa da Associação São Pio (www.fenoriogrande.com.br) de Pietrelcina, de Faxinal do Soturno, com apoio da Construtora Jobim, está sorteando dois apartamentos em Santa Maria e uma joia. O valor arrecadado será revertido em moradias para os flagelados.

Doações do Canadá

O Canadá fez uma mega campanha de doações de 13 a 17 de maio, totalizando 80 toneladas de roupas separadas, masculinas, femininas e infantis, totalizado 1.750 caixas.

Novos tempos

O leitor Ruy Walberto Simon conta que adquiriu um lote e construiu um sobrado no Condomínio Ecoville Leste, beeeem no alto da Lomba do Pinheiro, que já é alta. Assim, do terraço, que cobriu com grama sintética, "posso curtir o pôr do sol e ver o Guaíba (e Guaíba) de uma distância segura."

Milagre da diminuição

Leitor foi a uma loja de calçados e viu um tênis de R$ 1,8 mil, o que evidentemente o deixou espantado, embora fosse de uma marca famosa. Passam-se os dias e ele foi a um outlet onde o mesmo produto era vendido por R$ 100,00. Casos como este não são relativamente comuns, e olho grande explica.

Novas expressões