O dilema de 1967

Por alguma razão misteriosa não se fala muito na enchente de 1967 que também teve o Guaíba aprontando fora das suas fronteiras e em tempos sem o muro e casas de bombas. E há carência de fotos da época, mas posso dizer que para mim, ela foi um susto molhado. Eu tinha uma amiga que morava em um prédio da Siqueira Campos que me convidou para passar a noite, já que seu pai estava viajando. Mas tens que sair cedo de manhã porque ele volta, falou ela. E o homem era brabo. OK. falei, não vou perder um pernoite grátis. Sabia que as águas já estavam no cais, mas achei que ele ficaria quieto neste canto. De manhã cedinho me despedi e desci as escadas a pé porque não tinha elevador. Ué!, pensei. Quando estava prestes a ganhar a rua, levei um baita susto: as águas já estavam, beijando o prédio. Entre o pai brabo e molhar sapatos e meia, achei prudente encarar esta última. Nunca se sabe o que um pai brabo pode fazer.