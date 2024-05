Enquanto isso, em Guaíba...

A cidade vizinha de Porto Alegre sofreu o diabo, uma constante no Estado. Até a estátua do compositor e cantor nativista José Cláudio Machado teve que ser acorrentada para não ser levada pela fúria das águas. Além de inúmeros prejuízos na orla, o excelente restaurante Caisinho já anunciou que não vai reabrir, tamanho o prejuízo. Era um bom programa para os porto-alegrenses pegar o catamarã, caminhar poucos metros e se deliciar com ótimos pratos. Tudo se foi, restou a lembrança.



Uma outra rodoviária

Depoimento de uma leitora sobre a rodoviária na Bento Gonçalves dispensa comentários: "Essa rodoviária improvisada tá uma loucura. Tem até banca de churrasquinho, de bala, de doce... há pouco passaram umas 6 viaturas com sirene ligada, CORE, GOE, Polícia Civil e as outras não consegui ler. Já entrei no ônibus, pelo menos vai cheio de PM junto".

Hóspede de hotel

Nem todo os abrigados tratam bem os voluntários. Uma que ajuda em abrigo em Porto Alegre contou que muitos abrigados têm comportamento de "hóspede de hotel". Uma senhora se levantou do colchão às 18h pedindo o café, que é servido às 15h, e depois reclamou que estava frio.

Me dá um dinheiro aí

A importação de roupas femininas isentas de impostos nas plataformas estrangeiras de até US$ 50,00 cresceu 407% em 2023. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC) diz que 51,8% dos produtos isentos de imposto vêm da China. É um baita dilema entre taxar e não taxar. Para o consumidor é mais barato, mas para a economia nacional é ruim. Soa como um pedinte dar dinheiro para o passante.

Aliás...

Empresa do grupo chinês Pinduoduo recebeu autorização da Receita Federal com o programa Remessa Conforme, que dá isenção de Imposto de Importação a itens de até US$ 50,00. É rival da Amazon nos Estados Unidos.

O caminho de Santiago I

Desde os primeiros anúncios de ajuda do governo federal para o Rio Grande do Sul brotaram sementes de desconfiança quanto à celeridade do processo por uma razão, a promessa feita na enchente de setembro de 2023, parte ou toda nunca chegou no Interior. É como São Tomé, ver para crer.

O caminho de Santiago II

Um velho ditado serve bem para o momento, nunca prometa aquilo que não se pode cumprir. A frustração vem "de a cavalo" e a fatura será cobrada. Desde a mesa do presidente e seus ministros, o dinheiro prometido faz um rally burocrático maior que o Paris-Dakar. Isso quando chega.

A ferramenta do crime

O lado maligno da Inteligência Artificial (IA) mostrou sua face na manipulação de vídeos de personagens famosos para angariar dinheiro que, em vez de ir para a ajuda, parou no bolso de criminosos. Não há o que dizer desses bastardos, porque eles não se comovem. E a IA comprova mais uma vez que a tecnologia traz sempre uma contrapartida usada para o mal. No mínimo, uma dor de cabeça.

JC presente

Leitor informa que no bairro Itú Sabará um dia falta água e no outro falta luz. É um vai e vem. Mas, o que ajuda realmente a percepção de normalidade - importante nesta hora - onde tudo foge da rotina, é a continuação da entrega diária do Jornal do Comércio aos assinantes.

Nota 11

Os felizardos

O Grupo Emirates destacou-se ao anunciar um aumento impressionante de 71% em seus lucros anuais, totalizando aproximadamente US$ 5 bilhões de dólares, US$ 4,7 bilhões gerados pela divisão aérea. Ficaram tão contentes que deram um bônus extra de cinco salários para todos os funcionários.

Nota 20

