Praça dos Botos em Tramandaí

Para não dizer que... não falei de flores, cidades como Tramandaí também fazem revitalização de áreas. A imagem mostra as obras na Praça dos Botos, nas margens do rio que dá seu nome à cidade. Todos gostam deste nobre mamífero, que tem fama de empurrar gentilmente para as margens quem está se afogando.

Quando bate a saudade

Na minha imaginação, posto-me no meio do Largo Glênio Peres e olho para a fachada que sei de cor e salteado, desde meus verdes anos e o doce pássaro da juventude, o Mercado Público Central de Porto Alegre. Quando verei o portão central escancarado com suas barras de ferro como se estivessem me abraçando, e em cima dele o velho relógio parado gritando "bem-vindo, a casa é sua!" ? Quando voltarei ter dois dedos de prosa com meu amigo e leitor do restaurante Havana? Quando entrarei novamente na Padaria Copacabana, com seu Fernandes fazendo aquele gesto de "entre"? Quando comerei os pastéis, o sanduíche Farroupilha de presunto e queijo e o enorme mil-folhas?

Quando comprarei embalagens de isopor e pratos de papelão ou plásticos do Martini? Viro-me para o lado oposto e vejo uma das duas lojas do Café do Mercado, onde quase que diariamente tomo um cafezinho amigo ouvindo as últimas das atendentes.

Antes de entrar de vez, faço uma aposta na Mega Sena com atendentes que conheço, e elas me conhecem. Pouco adiante, na quebrada do mundaréu do Mercado, olho para o Restaurante Naval, que teve um passado glorioso e complicado quando era bar da pesada e o pau comia solto entre marinheiros inundados por cachaça e cerveja, para, depois, se regenerar e virar restaurante com o camarão que tanto gosto.

Alguns passos adiante vejo o garçom Zezinho, o Último Samurai de Hulha Negra abrindo os braços contando piadinhas, entre elas a salada de batata com bacalhau "o bacalhau é nacional mas a batata é inglesa...".

Dirijo-me ao centro democrático onde está enterrado um Bará que salvou o Mercado de dois incêndios e duas enchentes e o salvará novamente. Deparo-me com as bancas 18, a 43, a do Holandês com Sérgio Lourenço dividindo atenção com outras duas operações fora do Centro, onde compro frios e queijos, a Banca 40 dos sorvetes e salada de fruta, os açougues, a banca que vende produtos naturais, a fruteira, os vendedores de ervas e hortaliças.

Todas estas imagens estão em volta do meu coração e do meu olfato, porque o Mercado exala vários cheiros.

E quando o dia glorioso de reabertura acontecer, me postarei novamente no Largo e gritarei o grito travado no meu peito nestes dias inundados:

- Mercado meu querido, eu estava com saudade danada de você!