Aviso climático

A frase mais ouvida entre os atendentes dos supermercados, especialmente dos 22 bairros abastecidos pela Hidráulica Moinhos Vento, em Porto Alegre, que foi fechada, foi "nem no Natal, nem no Ano Novo teve tanto movimento". As bombonas e garrafas pet de água mal chegavam e já evaporavam. Também faltaram leite e alimentos. Pior: os produtos que vêm do Interior minguaram.