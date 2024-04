Eleições na Fiergs

Candidato à presidência da Fiergs pela Chapa 2, Thômaz Nunnenkamp é apoiado por nomes como Marcos Oderich, Cézar Müller, Marlos Schmidt, Newton Battastini e Sérgio Galera. Preside a empresa Laboratório Saúde, que, entre outros produtos, produz o conhecido Pó Pelotense. Pretende priorizar, via fortalecimento dos sindicatos, as pequenas e médias indústrias - sem esquecer as grandes. A ideia é uma Fiergs plural na escuta e singular na fala.



Zona Sul dos negócios

Os negócios pulsam cada vez mais na Zona Sul de Porto Alegre . No dia 18 de maio será realizada uma rodada de negócios com empresários locais. A realização é da plataforma Zona Sul Meu Bairro, do movimento Sou Empreendedora e da Praça MW. O encontro será na avenida Wenceslau Escobar, 2700.



Uma solução logística

Considere a seguinte situação. Você está no Centro Histórico e precisa rapidamente se deslocar para algum endereço das avenidas Osvaldo Aranha ou Protásio Alves, então vai de carro ou de Uber? Nenhum dos dois. Vá de ônibus, porque eles têm faixa exclusiva no acesso ao túnel da Conceição e depois entram no corredor. Não engarrafa nunca.

Esquisitices

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco anunciou a criação da "calçada da fama" na Corte. Segundo o desembargador Ricardo Barreto, a ideia é que o local seja atração de turistas e juristas. A informação é do site Migalhas. "A intimidade destrói a auréola", já dizia o ensaísta Agripino Grieco. Foi assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) perdeu a sua.

Esquisitices II

Quem assina a TV a Deutsche Welle tem o desprazer de ouvir o áudio em... espanhol. O que houve com a velha e boa língua de Goethe?

Bom de lábia

Estamos em tranquilidade com o Congresso, disse Lula em recente café com jornalistas. O quadro lhe dá razão, pelo menos na chefia das Casas. O deputado Artur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, até já pediu desculpas ao ministro Padilha, com quem andou às turras. E se comprometeu a tocar os projetos que interessam ao governo. De gogó o presidente é bom. Resta saber se o baixo clero concorda.

A primeira

A ex-vereadora e ex-presidente da Casa Legislativa, Margarete Moraes (PT), recebeu o título de Cidadã de Porto Alegre. Há 20 anos ela interrompeu uma sequência de 231 anos de mandatos masculinos no Executivo da Capital: foi a primeira prefeita de Porto Alegre, ocupando o cargo por nove dias.

Quando o doutor é paciente

O Cremers promove o debate Saúde Mental no Meio Médico: Como lidar com estresse, burnout e depressão. O encontro acontece neste sábado, às 9h30min, no auditório do Conselho, em Porto Alegre.

Ou é ou não é

No estudo mundial "Perception of Democracy", no quesito "liberdade de expressão" em opiniões sobre política, o Brasil aparece em boa posição para a maioria, com "sempre ou quase sempre". Eis o problema que aniquila com a tal boa posição, o "quase sempre" é como a meia gravidez.

Quem pode, pode

No dia 8 de maio acontece, no Helipark, em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, a 1ª Conferência de Aviação Policial, simultaneamente com a HeliXP, o maior evento de asas rotativas (helicópteros), aviação civil e a aviação policial. Para se ter uma ideia, a frota nacional policial é composta de 198 helicópteros em todo País. Desses, 29 pertencem à Polícia Militar (PM) de São Paulo.

Papagaio de Pirata