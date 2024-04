O imperador esquecido

Aurio Giovanella, que aparece na foto abaixo, é dono das lancherias Mek Áurio e Churrasquinho d' Galeto & Gato, localizadas na área. Ele se esforça pela manutenção do local, bancando a contratação de artistas para colorir as colunas, sob a rampa que separa avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas, na ponta da José de Alencar.

Se perguntarem à população onde fica o Viaduto Dom Pedro I poucos saberão, mas se perguntarem onde fica o Viaduto Da Marli, seguramente o porcentual de acertos será bem maior. Quando foi inaugurado, ao lado ficava um motel famoso com esse nome, daí, que o nome pegou direto. Mesma coisa com outras obras de arte da cidade, como o Viaduto Otávio Rocha, que é mais conhecido como Viaduto da Borges. Mas há quem lembre.

Conversa vai, conversa vem...

Sentado na cadeira do barbeiro ouço uma colega dele contar que, em um restaurante do Centro Histórico, um idoso teve um mal súbito. Correu para o banheiro, se trancou e morreu ali mesmo. Barbeiro de hoje é o arauto de ontem.

Micropoluição I

Micropoluição II

Por falar em 60...

Radar em Montenegro

O Climatempo definiu o local de instalação do radar meteorológico para a prestação do serviço de monitoramento à Defesa Civil do Estado. Funcionará junto ao Morro São João, em Montenegro, que fica em frente da cidade. Terá uma cobertura de 150 quilômetros de raio a partir do local de instalação. Acho que com esse novo radar, agora vai!