Todo mundo junto incluído

É reconfortante observar como a população de cidades do Interior se une para limpar seus rios e repor vegetação, caso de São Sebastião do Caí. O Grupo Escoteiro Taquató realizou a 2ª Edição do Cahy no Rio, ação ecológica, com voluntários e voluntárias que realizaram o plantio de mudas de árvores nativas, recolheram cerca de 80 quilos de lixo e soltaram alevinos para recomposição da fauna local.