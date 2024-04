Rua da Praia, domingo de manhã

Um solitário ambulante aguarda esperançoso que algum consumidor alegre seu domingo, uma tarefa difícil no Centro Histórico de Porto Alegre neste dia. Faz parte da exposição fotográfica "Uma Cidade e Três Olhares", dos fotógrafos Eduardo Scaravaglione, Gerson Turelly e Luiz Filipe Varella (foto). A mostra está no Centro Cultural do Shopping Total.

O colarinho do chope

A alma da instituição bar-chope nas décadas de 1960 e 1970 era o garçom. Quando a casa tinha mais de um, esta alma se dividia como células ou colônias de bactérias. Quando era um só, e bom, então ela se materializava no cara de camisa branca e calça preta e bandeja de alumínio que já carregou um oceano de chopes. Os ruins eram como gárgulas nos prédios antigos, a vida toda fazendo cara feia. E era perene a discussão em torno do chope perfeito, considerando inclusive a espessura do colarinho. Naqueles tempos bíblicos, se fazia a prova dos nove do chope, o que me levou a criar o Princípio do Chope Gelado, que era assim: a temperatura do chope e o colarinho cremoso dependem da velocidade do garçom em levá-lo da chopeira para a mesa do cliente.

Poderia ter feito um parágrafo único, que seria assim "excetuando os dias de intenso movimento". Bares com mais de uma chopeira eram poucos, portanto, era um problema entregá-lo íntegro como Deus e a cervejaria o criaram. Basicamente era da Brahma. Uma diferença é que, ao contrário da cerveja, que é pasteurizada, o chope dura pouco tempo. Parece que hoje ele é longevo, me dizem, mas como não bebo mais há três décadas, não saberia dizer qual a química. Pasteurizar - de Pasteur - consiste em submeter o produto a temperaturas entre 60ºC e 90ºC durante alguns minutos várias vezes, intercalados com períodos de resfriamento. Por fim, o alimento é aquecido e, em sequência, refrigerado por 24 horas, para então ser aquecido de novo. A operação mata a bicharada toda.

Havia três pré-condições para o chope perfeito, o que era exigência dos apreciadores - e como os havia! O barril não podia ser velho, de dias anteriores, a serpentina tinha que ser rigorosamente lavada para eliminar impurezas e o ato de levá-lo ao copo de 300 ml exigia prática e habilidade. Prova dos nove: espetar um palito no colarinho e nesta posição deveria ficar um bom tempo.

Chope detesta gordura, que é assassina de colarinho. Batom o liquida também. Então o copo tem que ser muito bem lavado. O bar que ficava na sobreloja do Cinema Cacique, na Rua da Praia, criou um sistema que eliminava a gordura usando açúcar, mas essa já é outra história.