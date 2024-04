Apenas uma parcela da população frequenta com assiduidade o lado de lá da Rua da Praia, trecho compreendido entre a rua Caldas Júnior e a Casa de Cultura Mário Quintana. Há muitos restaurantes, bares e cafeterias no trecho. No almoço, é muito frequentado por quem trabalha no Centro Histórico. Também se observam prédios residenciais com certo luxo, erguidos há décadas. O único problema é a falta de garagens, por causa do solo arenoso.



Guerra nas Estrelas

Em sua nova campanha de mídia, a Vero, rede de pagamentos do Banrisul, faz a maquininha "ir além". Utilizando o painel de LED com tecnologia tridimensional, a maquininha se projeta para fora da tela. A publicidade está sendo veiculada na fachada do Pontal Shopping. É crença da página que em breve toda a informação será dada por holografia. Como no filme Guerra nas Estrelas.

Enquanto seu lobo não vem

Enquanto se trava uma luta surda e ideologicamente fratricida nos bastidores pelo comando da Petrobras, lá fora o preço do barril (157 litros) preocupa. Pode atingir logo os 100 dólares. Por uma série de razões geopolíticas, tem tudo para chegar e até passar a marca.

Por falar em petróleo...

Uma das broncas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o presidente Jean Paul Prates é a chamada exploração predatória, que já era alvo de críticas nos anos 1970. Para aumentar a vazão dos poços se injeta gás natural, o que significa perda valiosa deste combustível.

Um por todos

Palestrante da reunião-almoço do Institutos dos Advogados (Iargs), na Sociedade Germânia, o presidente da OAB RS Leonardo Lamachia discorreu sobre avanços e atrasos que afetam a categoria. Ele se preocupa muito com as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF). Não são só os operadores de direita que se preocupam, todos nós (ou quase todos...) também a temos.

A filosofia do não

É impressionante como se criam diplomas legais proibindo alguma coisa. Quando não é no corpo da lei, é nos parágrafos. É um país de nãos, dentro do espírito de Macunaíma em que o "não" faz parte das nossa cultura. Como dizia o ex-ministro e escritor Roberto Campos, tudo que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido.

Considerações flutuantes

Corrupto, quando morre, vai para o paraíso fiscal. Até nisto eles se safam.

A roda do skate

Semana que vem Porto Alegre vai receber a segunda edição do STU - a principal competição de skate do Brasil. Serão três dias de competições na pista da Orla, a maior da América Latina. Movimenta comércio e hotelaria.

Supermercador

O empresário Paulo Geremia, fundador da rede Di Paolo, foi homenageado no Jantar Ranking Agas realizado no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Ele foi agraciado com o Troféu Supermercador, uma distinção oferecida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Gramado, ainda

Não param de chegar mensagens de leitores falando dos preços estratosféricos de Gramado. Tudo é superlativo por lá.

O futuro foi hoje

A Futuro Previdência, referência no mercado previdenciário, está movimentando sua força de vendas em todo o Brasil com a Estrelas do Futuro, uma campanha nacional de prêmios. Para Carlos Marsiglia, responsável pela operação de crédito da Futuro, o resultado do primeiro semestre de 2024 já ultrapassou o de 2023 inteiro.

App da Santa Casa

A Santa Casa da Capital lançou o aplicativo Santa Casa POA, que permitirá escolher data e horários de consultas e exames com agilidade. A facilidade, no entanto, não se estende a pacientes SUS, já que esses agendamentos seguem o fluxo das unidades básicas de saúde.

Bafo de tigre