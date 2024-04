Eventos no Mercado Público

Foi inaugurado ontem o Centro de Eventos do Mercado Público, um espaço que passava despercebido dos passantes. Após uma série de reformas no teto, para eliminar goteiras, agora ele tem mais esse recurso. Quando da reforma após o incêndio, não contavam com a astúcia dos temporais com ventos laterais, eis que houve uma brecha entre o telhado plano e ele. Mas o pior foi consertado. Como o pé direito é alto, a simples troca de lâmpadas necessita de uma "girafa", que exigiu licitação.



O gato alemão e o rato brasileiro

A filial brasileira de uma multinacional alemã de alimentos no Rio de Janeiro estava sofrendo a ação dos ratos, que destruíram o estoque, causando grandes prejuízos. A matriz alemã deu um prazo curto para o diretor da filial brasileira dar um jeito, caso contrário seria demitido. - Por que não contratamos gatos? - perguntou o chefão. - Sabe como é o gato brasileiro, chefia - respondeu o diretor. - Um dia eles faltam ao serviço, no outro estão de licença-saúde, ou de férias... - Então vamos lhe mandar um gato alemão, emérito caçador de ratos, condecorados várias vezes. Ele tem 24 horas para acabar com essa praga. No dia seguinte veio pela Lufthansa o felino teuto, cheio de pose. O diretor brasileiro o levou para o centro logístico e passou o recado: "Ou você termina com eles em uma noite ou nós terminamos com você". O felino bateu continência e foi direto para o depósito. O gato levou um baile dos ratos, malandros que eram. Passaram a noite e a madrugada dando curva do inimigo. Quando o dia já ameaçava raiar, ele concluiu que teria que matar o chefe dos ratos, e a duras penas o tocaiou. Mais esperto que os outros, o roedor entrou num daqueles buracos de desenho animado e dali não saiu. O alemão sentiu a barra pesar, e faltando minutos para o prazo fatal, lembrou que assim como rato detesta gato, cachorro detesta gato. E se pôs a latir junto o buraquinho. O chefe da ratalhada concluiu que o cachorro tinha afugentado o alemão e saiu todo pimpão do esconderijo. Mal botou a cabeça para fora e foi devorado. Moral da história: quem trabalha em multinacional e não fala duas línguas está ferrado.

Cúpula do Sul

O South Summit Brazil foi um sucesso e quem conviveu com os empreendedores das startups diz que o clima e o entusiasmo dos jovens lhes deu uma esperança de um futuro melhor. Sem dúvida, mas a página sugere um suplemento vitamínico de empreendedorismo. Realizar um evento voltado para as vilas e periferia de Porto Alegre, explico.

...nas vilas

Quantos professores Pardal existem nestas regiões que descobriram um ovo de Colombo, mas que se sentem intimidados com o palavrório em inglês do evento. Então, que se dê uma chance a eles no ambiente deles.

Olho no Piratini

Em recente entrevista ao apresentador Rogério Mendelski, agora na Rádio Guaíba, foi perguntado ao ministro Paulo Pimenta (PT) se ele pretende se candidatar à sucessão do governador Eduardo Leite (PSDB). Pimenta, que é escorregadio como muçum ensaboado, disse que a preferência do PT era Edegar Pretto e coisa e tal, mas que, na tradução livre, é um soldado do partido. Ou seja, será candidato em 2026.

A mosca azul

Uma famosa dona da noite porto-alegrense foi procurada por dois partidos políticos que pretendiam que ela fosse candidata a vereadora. Pelo que se sabe, ela não encarou o desafio. Provavelmente pesou os contras, muito superiores aos prós. Afinal, deixar o rentável Sexo & Cia Ltda. para se desgastar com a política não é boa escolha, financeiramente falando...

Estado terminal

O sistema de saúde está em crise no Rio Grande do Sul, especialmente nos municípios da Região Metropolitana, e poderá entrar em colapso se nada for feito para melhorar a política nacional de saúde e a distribuição de recursos do SUS.

Quer dizer que...

...ao diagnóstico de lideranças que falaram na Federasul somam-se outros praticamente iguais. Agora vem a obrigação do tratamento para evitar o colapso.

Os dois goianos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi ciceroneado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) até o Fórum da Liberdade. Afinal, são conterrâneos. Caiado, que goza de grande prestígio em Goiás e até fora dele, veio de carro blindado para a Capital. Aliás, se a direita procura um candidato a presidente em 2026, está aí um dos nomes testados administrativamente.

Em ponto morto

O que incomoda nas obras que estão sendo feitas em várias ruas de bairros e no Centro Histórico de Porto Alegre é o fato de que raramente se vê gente trabalhando, ou se vê trabalhando em marcha lenta. Na imagem, as obras na avenida Borges de Medeiros nos dois lados, no trecho que abriga terminais de lotações. E não é de hoje.

Parada de ônibus