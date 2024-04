Feitas as pazes com o Guaíba

Durante décadas sempre se dizia que era o Muro da Mauá que separava a cidade do seu rio, quando quem fazia isso era o Trensurb e os armazéns, que tinham serventia específica. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, como diz o ditado. Barcos de passeio passaram a ser alugados para eventos corporativos e festas, inclusive à noite. Mas ainda falta muito para a redescoberta total do Guaíba.



A morte da lagartixa...

A tragédia deste País é a repetição da panaceia para todos os males que é aumentar os impostos. É o caso da proposta de aumento do ICMS para 19%. Atentem bem o percentual, é quase um quinto do preço do produto ou serviço. É o caso clássico da lagartixa jogada na água fria, sendo esquentada até a fervura - ela morre queimada.

...e a maluquice de um país

Em décadas passadas, quando o Brasil empreendedor ainda parecia viável, o antigo ICM não chegava a um terço disso, e olha que a carga tributária total nos três níveis era muuuito menor. Aí o Estado nos três níveis vai inchando, gasta mais que arrecada e eis que nós vamos morrer queimados. Que país maluco!

Assim não dá

A sobrecarga do sistema municipal de saúde de Porto Alegre tem muito a ver com a demanda vinda do Interior, caso do HPS. Vem paciente de tudo quanto é município, e quem paga a conta é o contribuinte. De alguma forma, as prefeituras deveriam repassar pelo menos uma parte dos custos. Com a palavra, a Famurs.

Da vila para o sucesso

A Somos Lares - Atelier Imobiliário seria mais uma empresa do ramo, não fossem alguns detalhes. O empresário Anderson Coelho é nascido e criado no bairro Bom Jesus de Porto Alegre, e seus sócios, Iluska Moura, Luiz Henrique Coelho e Fernando Avilla.

O leitinho das crianças

A RAR (do grupo Randon) ingressou no seleto grupo dos Top 10 maiores produtores de leite do Brasil. Com uma produção diária de 46 mil litros de leite, a empresa registrou um crescimento de 18% de 2022 para 2023, alcançando o título de maior evolução dentro do Top 10 do ranking da Milkpoint.

Aí, porém...

Se no Brasil um Poder manda mais que os outros dois juntos, investiga, prende, julga e condena sem ter esse papel previsto na Constituição, somos o quê? Uma democracia relativa, o equivalente a meia gravidez.

A teoria da relatividade

Por mais que o presidente Nicolás Maduro diga que a Venezuela é uma democracia, sabem até os barris de petróleo que ela exporta que não é democracia coisíssima nenhuma. Porém...

Nova direção

O empresário Carlos Calcagnotto é o novo presidente do Conselho Superior do Sindilojas Caxias, ao lado da também comerciante Idalice Manchini, que é vice-presidente da Fecomércio-RS. A entidade que completou 70 anos de história, conta com cerca de 10 mil estabelecimentos em sua base, sendo mais de 9 mil somente em Caxias.

A vitória dos pequenos

A humanidade conseguiu descer homens na Lua, mandar uma sonda que aterrissou num pedacinho de rocha a centenas de milhões de quilômetros com erro de poucas dezenas de metros, inventa máquinas menores que a cabeça de alfinete, é capaz de reunir e disponibilizar bilhões de informações num pedacinho de silício que ainda serve para telefonar, mas morre por causa de um mosquito.

Preocupação no campo