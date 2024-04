Os pequenos príncipes do Largo Glênio Peres

A Feira do Peixe no Largo Glênio Peres serviu para resgatar a presença masculina na instituição da Corte - normalmente formada por rainha e princesas, presença muito comum nos eventos do Interior. Desta vez, além da rainha e princesas, houve vários meninos vestidos como príncipes. Muito compenetrados com seu papel, a propósito.



A cebola fugitiva

Mulher cheia de pacotes e atrapalhada sentou no banco dos idosos no ônibus e virou sacola de compras. Rolou cebola, fruta e tempero verde pelo corredor. A cada tentativa de juntar os fugitivos deixava cair outros itens da sacola. Quando juntou tudo, a cebola rebelde saiu rolando pelo corredor. E ela, entre um resmungo e outro: - Não sei para que tudo isso, eu não preciso da metade! Meio tarde para a constatação.

Tempos estranhos

Na década de 1920, o presidente Washington Luiz dizia que "governar é abrir estradas". Hoje, os governantes deveriam dizer "governar é pagar a folha do funcionalismo". Soa meio estranho, mas é a realidade. Sobra titica para investimentos públicos. Tudo tão estranho...

Canudo de papel

Se existe algo a elogiar no governo Lula é o foco no ensino profissionalizante, benefício que se tornou pré-requisito na renegociação das dívidas dos estados com a União. Há uma carência absurda de (bons) eletricistas, hidráulicos, marceneiros e outras atividades especializadas. Um bom profissional ganha mais do que o grosso dos profissionais liberais. Mas o canudo tem preferência.

Uma megaedição

A edição impressa de hoje do Jornal do Comércio tem mais de 150 páginas. Além dos cadernos tradicionais, circula o especial Marcas de Quem Decide, com o detalhamento da pesquisa que abrange mais de 70 setores da economia gaúcha.

Tempos difíceis

Prever o tempo com essas mudanças climáticas já foi bem menos complicado. Hoje, é um exercício tão complicado que é melhor tirar par ou ímpar para ver se chove ou não.

Inclusão na prática

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, neste 2 de abril, a prefeitura de Porto Alegre apresenta o programa Incluir Poa, que atende cerca de 3,8 mil estudantes de inclusão em 99 escolas municipais, contando com mais de 357 agentes de educação inclusiva e mais 59 técnicos de apoio.

Bolsinha, obrigado

O número de beneficiários do Bolsa Família ainda é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada em 13 das 27 unidades da Federação. Esses dados excluem o setor público.

Saiu

O balanço da Rede Globo. O lucro líquido da vênus platinada no ano passado foi 33% menor do que o registrado em 2022, totalizando R$ 1,25 bilhão. Mas o exercício anterior havia sido influenciado por ganhos não recorrentes, como foi o caso da venda da gravadora Som Livre. Já o faturamento cresceu 5% em 2023.

Duvidosa entrada

Ex-governador, ex-prefeito e ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião desfiliou-se do PT com críticas ao partido e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem apoiou nas eleições de 2022. A questão nem é tanto por que ele saiu, é porque ele entrou.

Tranqueira