Fantasmas do Litoral

Já iniciou a demolição do prédio na rua Edith Lourdes, que abrigava o antigo Santa Terezinha Praia Clube (STPC). O prefeito Ique Vedovato, conforme prometido, operou a máquina que deu início ao processo de demolição das ruínas do antigo clube. O prédio gerava transtornos à população local. Outrora bastante movimentado nas décadas de 1970 e 1980, entrou em decadência e acabou virando um problema social para o município de Imbé.



Por falar em Santa Terezinha...

A ordem das praias nos anos 1950, a partir de Tramandaí, era Imbé, Santa Terezinha, Albatroz e Mariluz, então com algumas casas e o Hotel Mariluz, contração do nome do loteador Omar Luz, que era de São Leopoldo. Eram anos de viagens prazerosas, tempos de levar galinha com farofa que não estragava, o sorvete americano, o das máquinas, que existem até hoje.

Marcas de Quem Decide 2024

Circula na edição de amanhã do Jornal do Comércio o caderno especial Marcas de Quem Decide, que compila os resultados da 26ª edição da tradicional pesquisa do JC que reúne as marcas e empresas destacadas como as mais lembradas e preferidas dos gaúchos, em 73 diferentes categorias. A publicação deste ano terá 128 páginas.

De atentado a submarino...

O novo submarino Brasileiro construído com tecnologia francesa leva o nome de "Tonelero", que vem a ser uma rua no Rio de Janeiro, marco na história do País, que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas. No dia 5 de agosto, o combativo deputado Carlos Lacerda vinha da casa do major-aviador Rubens Floretino Vaz quando um pistoleiro a mando do guarda-costas de Getúlio, Gregório Fortunato os tocaiou.

...com direito a mar de lama

O alvo era Lacerda, mas sobrou para o major da FAB. Lacerda levou um tiro na perna com a pistola 45 do pistoleiro Alcino Vaz do Nascimento. Gerou comoção nacional, e Lacerda, que era um chacal do vitupério e inimigo político do presidente, deitou falação na mídia da então capital federal. Quando toda a trama veio a lume, gerou o que se chamou de mar de lama do governo federal. Não ficou pedra sobre pedra.

Feriadão de ausências

Feriadão tem dois problemas: o dia anterior, e para quem fica na cidade. Na quinta-feira, parte das operações gastronômicas como lancherias já não tinham mais frios - para não sobrar até segunda-feira -, Uber era difícil, e com nervosinhos ao pedal. Na sexta, tudo fechado. Não fossem as tele-entregas passava-se fome.

É hoje

Hoje começa de forma definitiva o ano da graça de 2024. Não é depois do Carnaval, é depois da Páscoa, 40 dias após o reinado das plumas e paetês.

Prestação de contas

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria realiza amanhã o evento SMTC: além do discurso, aberto ao público. Objetiva apresentar os resultados da pasta na atual gestão. As atividades acontecerão na Fábrica do Futuro (rua Câncio Gomes, 609 - Floresta), às 18h30min.

Desobediência civil em massa I

A página está cansada de ouvir de leitores de outros estados que o motorista porto-alegrense é o pior do Brasil. E se assim é, parte dos motoristas de ônibus urbanos não fica atrás. A EPTC certa vez disse que recicla os motoristas, mas então não está resolvendo nada. Os passageiros, por sua vez, acompanham essa maldição.

Desobediência civil em massa II

Assentos reservados para pessoas com deficiência, idosos, obesos (e como os há!) etc. são ocupados por marmanjos e mulheres sub-30 sem a maior cerimônia, apesar dos ícones ficados nas janelas. Não saber ler já é brabo, mas não distinguir nem figurinha é um ultraje a rigor.

