Uma boa história de Uber

Motorista da Uber, Everaldo Medeiros colocou seu histórico atrás do banco do carona. E bota história nisso. Morou 13 anos nos Estados Unidos e depois foi ao Equador, onde conheceu sua esposa. De lá, pulou para o Brasil. No cartaz, dá outros detalhes, filho, nome da mulher e cidadania americana - lá era conhecido como Hever, hobby, etc. O interessante é que depois de colar o cartaz, sua avaliação pelos passageiros subiu para 9,8. O povo adora uma boa história.