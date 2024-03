O potencial do Cais Mauá

Para além do evento de inovação e negócios, o South Summit Brazil também mostra, a cada edição, o potencial de uso dos armazéns históricos do Cais Mauá e área junto à orla, no Centro de Porto Alegre. Milhares de pessoas participaram do evento no dia da abertura, de intenso calor, e além dos debates, aproveitaram para apreciar a bela paisagem do Guaíba, ilhas e Delta do Jacuí.