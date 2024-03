O céu do Atacama

Localizado ao norte do Chile, próximo à fronteira com o Peru, o Deserto do Atacama é conhecido pelas imagens da natureza local. Mas também tem sua beleza noturna - sem a poluição luminosa do meio urbano, permite uma visão diferenciada do céu e as estrelas.



E a visita dos arquitetos

Arquitetos visitam Deserto do Atacama ZÉTO TELÖKEN/UNICASA/DIVULGAÇÃO/JC

E para marcar os 10 anos do programa Dell Anno Best, a marca gaúcha pertencente ao grupo Unicasa Móveis, com sede em Bento Gonçalves, recebeu um grupo de cerca de 50 arquitetos parceiros no Deserto do Atacama ao longo do mês de março. A iniciativa oferece experiências a profissionais em diferentes destinos pelo mundo.



Missão na Europa

O governador Eduardo Leite (PSDB) lidera missão à Europa em abril. Dos dias 12 a 22 do próximo mês, o chefe do Executivo gaúcho cumprirá agendas na Itália e na Alemanha para promover a indústria e o turismo gaúcho. Também haverá encontros relacionados às comemorações do sesquicentenário da imigração italiana no RS, a ser celebrado em 2025, e do bicentenário da imigração germânica ao Brasil, comemorado neste ano.

Terceira rodada

Esta será a terceira missão internacional da atual gestão. Em 2023, no início do segundo mandato do governo Leite, houve roteiros nos Estados Unidos e na Argentina. Agora, as atividades ocorrerão nas cidades de Verona e Roma (Itália) e Mainz, Hamburgo e Hannover (Alemanha).

Feira de Hannover

A missão termina com a visita do governador à Feira de Hannover, o mais importante evento mundial de tecnologia industrial. É a primeira participação de Eduardo Leite como governador em Hannover. No ano passado, o vice-governador Gabriel Souza e o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, estiveram na feira.

A presença holandesa

Lucila Almeida (d), representante do NBSO, apresentou ações realizadas na Região Sul, acompanhada por Nair Martinenko, da Comunicação TÂNIA MEINERZ/JC

O Escritório de Negócios da Holanda na Região Sul do Brasil (NBSO, na sigla em inglês) celebrará 25 anos no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira em evento no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. A representante do NBSO, Lucila Almeida, divulgou ao JC atividades da instituição, como a intermediação da vinda de empresas holandesas ao Sul do Brasil. As áreas de interesse dos holandeses são transição energética, portos, hidrogênio verde, agricultura de precisão, inovação para saúde e desenvolvimento de novos materiais.



Fórum da Liberdade

Fernando Schüler receberá o Prêmio Liberdade de Imprensa no Fórum da Liberdade. Colaborador em diversos veículos, o filósofo terá o reconhecimento no tradicional evento de debates políticos, econômicos e sociais. O fórum acontece na Pucrs nos dias 4 e 5 de abril.

200 anos de imigração

A reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha na próxima semana terá palestra do historiador Martin Dreher sobre a influência alemã na industrialização do Rio Grande do Sul. O tema foi escolhido em função dos 200 anos da imigração, data que será celebrada em 25 de julho.

Miúdas