Novo espaço cultural em Porto Alegre

(interino) Inaugurado no final da década de 1920, o palacete do Largo João Amorim de Albuquerque nº 72 abriga há 48 anos o Hotel praça da Matriz, em Porto Alegre. Depois de revitalizado, o empreendimento no Centro Histórico de Porto Alegre, sob o comando da Família Patrício desde 2014, tem hospedado anônimos e famosos. Agora, iniciará um novo capítulo de sua história com o Espaço Cultural Hotel Praça da Matriz, com foco em exposições, saraus, lançamentos de livros e outros eventos.

Exposição de Britto Velho

A primeira atividade cultural será no dia 27 de março, com a abertura de exposição do artista plástico Britto Velho, que escolheu o local para sua primeira mostra individual em cinco anos. "O Mundo das Cores de Britto Velho", com 19 pinturas inéditas sobre tela em diferentes formatos, ficará em cartaz por 30 dias, com visitação gratuita.

Palacete histórico

O prédio do Hotel Praça da Matriz foi erguido para servir de residência a Luiz Alves de Castro (1884-1965), popularmente conhecido como Capitão Lulu e dono do cabaré-cassino Clube dos Caçadores, estabelecimento tão controverso quanto icônico na rua Andrade Neves, retratado em Reportagem Cultural do JC pelo jornalista Marcello Campos. Lulu contratou o renomado engenheiro e arquiteto de origem alemã Alfred Haesler para fazze o prédio de quatro andares em estilo eclético, com mármores, azulejos e materiais importados.

Movimento na Fiergs

Todos os caminhos levam ao complexo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) na Zona Norte de Porto Alegre nesta terça-feira. A divulgação da pesquisa Marcas de Quem Decide vai reunir centenas de lideranças empresariais, executivos e gestores de instituições públicas a partir das 8h no Teatro do Sesi. Depois, ao meio-dia no Espaço 300, a Fiergs lança o Movimento Produto RS, para fortalecer a imagem do que é produzido no Rio Grande do Sul.

Carga verde

Carro Uno Mille com vegetais de carga PAULA SÓRIA QUEDI/ESPECIAL/JC

A coluna volta e meia registra o transporte inusitado de cargas pelas rodovias do Rio Grande do Sul ou pelas ruas de Porto Alegre, através de imagens enviadas por leitores. Agora veio a foto dessa carga verde transportada por um Fiat Uno na avenida Oscar Pereira, perto da Terceira Perimetral. Os vegetais são levados sobre o veículo e também na parte interna.



Defesa do consumidor

Publicitário Gil Kurtz assume a vice-presidência de marketing e comunicação do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. A diretoria será composta por Artur Vasconcellos, Coralio Gonçalves, Fábio Rebelo, Jorge Bruxel, Mário Nasi e Sabrina Ortácio, tendo como presidente Alcebíades Santini. Todos são voluntários.

Novela no Vale do Sinos

As obras no Viaduto da Scharlau e na Ponte sobre o Rio dos Sinos são fundamentais para a mobilidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. O Dnit estima que fiquem prontas em junho (matéria nesta edição). Espera-se que não ocorra novo adiamento.

Miúdas

SEMINÁRIO Reflexos de 200 anos de Imigração Alemã acontece no dia 26 de março, em Arroio do Meio. MATINAL Jornalismo completou ontem 5 anos de circulação, com foco em informações sobre Porto Alegre. CONSELHO Regional de Administração do Rio Grande do Sul lançou o XVIII Fórum Internacional de Administração. EVENTO ocorrerá em maio no município de Gramado. LUNE Produtora apresenta espetáculos de 2024 na quinta-feira, em coquetel na Fábrica do Futuro. OSPA realiza o segundo concerto da temporada na sexta-feira, às 20h. JULIANO Colombo, superintendente regional do Sesi, anunciou Escola de Ensino Médio do Sesi para Caxias do Sul. INFORMAÇÃO foi confirmada em reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC Caxias) ontem.

