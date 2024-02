A nova Rua da Praia

Com os inevitáveis transtornos para os pedestres e o comércio, aos poucos a revitalização da Rua da Praia vai dando uma ideia de como ela ficará, com lajotas maiores e duas cores (em primeiro plano). O grande teste será com o novo calçadão em dias de chuva forte. Hoje, as águas de enxurradas afunilam para o lado esquerdo, o que é um drama. Teoricamente, deveria ter bocas de lobo de grande capacidade de absorção de água.



De Buenos Aires...

desta terça quarta-feira Na entrevista que o empreendedor Sérgio Stein deu para o JC (matérias nas edições) sobraram mais dúvidas que certezas sobre o processo do Novo Cais Mauá. É um investimento de centenas de milhões com projeto a cargo de uma empresa sueca. Nas projeções é bonito, mas essa de importar projetos que deram certo no exterior não é garantia de também dar certo na aldeia.



...para a Suécia

Quem não lembra que no início da ideia o referencial era o Puerto Madero de Buenos Aires, e houve até quem sugerisse o famoso Ver-O-Peso, de Belém do Pará, um despautério misturando chimarrão com frutas. Outro desafio está em atrair a classe média de volta ao Centro, de onde ela foi expulsa. O Centro, hoje, está contaminado. Experimentem entrar nele depois das 20h!

Cooperativas brasileiras

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, assumiu a representação dos estados do Sul na diretoria do Sistema OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Irá defender junto à entidade nacional as demandas das cooperativas do Sul.

Todos juntos reunidos

A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou o projeto de lei do Legislativo que dá o nome de Antônio Luigi Scur - que é italiano - a uma via localizada na Linha Tapera Alemã. Vale lembrar que em décadas anteriores fazia muito sucesso o Galeto Scur, no início da Benjamin Constant, em Porto Alegre.

De braços abertos

Mais um atacarejo chega a Porto Alegre vindo de Santa Catarina. O Grupo Passarela. A julgar pelo que dizem clientes de outros empreendimentos catarinenses, eles são nota 10, ou perto disso.

A III Guerra Mundial

Já está em curso. Quem a está vencendo é a gigantesca empresa Crime S.A. No início ocupavam bairros, depois cidades e, agora, chegou a vez de países. No Equador, o tráfico de drogas deixa sua marca em cada canto do país. Crianças recrutadas pelas gangues, bairros infestados por ondas de assassinatos e extorsões, atentados contra políticos e funcionários públicos.

Dose dupla

Com essa plataforma de IA que permite criação de vídeos com pessoas em qualquer ambiente e até país a partir de um texto, fica provado, mais uma vez que, que para cada novidade nessa área surgem dois aborrecimentos. Sem falar que é um filão para os sequestros.

A contaminação

Há algo de podre numa sociedade- e na alma humana - quando se sucedem feminicídios, pedofilia e agressões contra filhos, e por fim, mas não é o fim, atirar filho de 11 meses pela janela do carro em movimento como aconteceu há dois dias.

Tijolo com isopor

A Certel Artefatos de Cimento, de Teutônia, lançou um tijolo de concreto leve estrutural, alternativa ao tijolo cerâmico estrutural ou maciço. O diferencial está no poliestireno expandido (EPS), o isopor, que representa 28% da composição, diminuindo o peso. Nos anos 1990, a indústria Kopp de Vera Cruz (RS) lançou uma casa popular de concreto com isopor, que também servia como isolante térmico.

Atenção

Clientes de bancos estão recebendo telefonemas supostamente de suas agências e, com toda a aparência de serem verdadeiras, as mensagem dizem que há uma movimentação suspeita na conta. Os bancos não costumam fazer este alerta, então, fuja.



Aquele abraço